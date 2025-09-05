Dos jóvenes detenidos tras atropellar a tres personas en plena madrugada en Mérida

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 20 y 23 años acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras el atropello de tres personas ocurrido en la madrugada de este miércoles en Mérida. Uno de los arrestados cuenta con antecedentes policiales, lo que ha intensificado el interés en el caso.

El suceso se produjo alrededor de las 5:50 horas en la Avenida de las Comunidades, cuando un vehículo embistió a varios peatones. Según el 112 de Extremadura, dos de las víctimas, un joven de 24 años y una mujer de 27, sufrieron heridas leves y fueron trasladados al Hospital de Mérida. La Policía Nacional eleva a tres el número total de personas atropelladas, aunque no todas precisaron evacuación médica.

Tras el incidente, se desplegó un operativo que permitió localizar rápidamente a los presuntos responsables. El vehículo implicado fue intervenido y permanece bajo custodia policial para su análisis técnico.

La investigación sigue abierta, y los agentes trabajan para esclarecer si el atropello fue accidental o premeditado. Mientras tanto, los dos detenidos permanecen a disposición del Juzgado de Instrucción de Mérida, que decidirá en las próximas horas sobre su situación judicial.