El arte de leer

Con las escuelas cerradas y los alumnos en casa, muchos padres de niños en edad de aprender a leer y escribir, manifiestan su angustia por no saber cómo ayudar a sus hijos en esta tarea.

Vamos a ayudarles.

Es cierto que hay diferentes métodos de aprendizaje de la lectura. Y muchos podrán argumentar la famosa frase: “yo aprendí de ese modo y me fue muy bien”. Cierto. Es su verdad. Pero nadie pondrá en duda que es mejor utilizar un método que sirva para la gran mayoría de los pequeños. Un método que sirva a todos los niños con independencia de si tienen o no dificultades de aprendizaje. Y ese método es, basado en mi experiencia y en las recomendaciones internacionales, el método fonético.

Remarcar que incluso los países en los que la fonética del idioma no es directa como el caso del inglés, se recomienda el enfoque fonético. Así lo hizo el National Reading Panel ( Adams et al. 2000) de los Estados Unidos. También el gobierno australiano ( Australian Government Department of Education Science and Training, 2005) o el Gobierno de Inglaterra en el Rose Report en 2006.

Este método es especialmente beneficioso para los escolares más jóvenes (entre 4 y 7 años) que empiezan a leer.

Su metodología se basa en la enseñanza de destrezas lectoras y elementos de escritura mediante la adquisición de conciencia fonológica. Para ello, se ha de trabajar previa y simultáneamente las capacidades de escucha, de identificación y uso de fonemas (sonidos) y de discriminación de grafemas ( letras) que las representan.

El método de enseñanza fonético se basa en aprender en primer lugar los sonidos sencillos para luego combinarlos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y de la escritura.

De la misma manera que les enseñamos y aprenden el nombre de los animales y el sonido que emiten, debemos hacer con las letras, especialmente con las consonantes

Por ejemplo: esto es un perro y hace/suena guau, ( foto o dibujo de un perro) esto una vaca y hace/suena muuu, ( foto o dibujo de una vaca) esto es una letra eme ( M) y hace mmmmmm.

Primer paso a tener en cuenta. El nombre no coincide con el sonido que emite. Esto es importante. Para un niño resulta más difícil leer cuando ha de unir “uveacea” vaca, que si lo hace uniendo los sonidos de esas letras.

Cuando tengamos esto claro pasemos a la siguiente etapa:

Comienza por la enseñanza de los sonidos de las vocales y sus correspondientes grafías, mostrando láminas , objetos cotidianos, nuestro nombres, revistas o cuentos dónde se les pregunta si tal palabra tiene entre sus sonidos o visualmente las diferentes vocales que estamos trabajando.

Por ejemplo: en la palabra mama, ¿oyes el sonido i? mostrar la etiqueta de coca cola , ¿ves la letra I? Trabajar el reconocimiento y la discriminación de las vocales a nivel auditivo y visual.

Se debe también realizar el grafismo (escritura) de las letras. Dependiendo de la edad, mejor en letra mayúscula o de palo. Trazar esas letras en platos de harina, arroz, papel de lija, dibujándola con el dedo en la espalda, en la espuma de la bañera. ¡ Familias, imaginación al poder!...).

Cuando ya sepan las vocales fonética y gráficamente, introducir los diptongos que no son más que dos vocales repetidas y hacer lo mismo que en el apartado anterior. Discriminen auditiva y gráficamente la combinación UA, IA, EO,…Esta mecánica permite que los niños empiecen a comprender que leer no es más que la unión de sonidos, en este caso dos vocales.

Cuando ya tengan estos diptongos aprendidos, introducimos la primera consonante. Normalmente suele ser la letra M, Hacer lo mismo que en los apartados anteriores. Ya pueden empezar a leer palabras con sentido. MIO, MIA, MAMA, MI,

Introducimos la letra P

PAPÁ, MAPA, PIM PAM, PUM, POMO ,PUMA, …

Ese momento, la cara y la expresión que adopta un menor cuando descubre que leer es arrastrar unos sonidos, es único. Debería ser filmado. Entre asombro, alegría, orgullo, sorpresa, felicidad. Nadie debería perdérselo.

Añadir la letra

Nos permite aumentar las palabras y ponerles un artículo determinado

EL PAPÁ, LA MAMÁ, EL PUMA ….

Añadir la letra N

Además de palabras, tenemos el artículo indeterminado: UN MAPA, UNA MAMA,

Añadir la letra S

Con esta nueva inclusión podemos ofrecer palabras que además de contener esta letra, permitan formar plurales y algún modo del verbo ser

LA PUMA ES UNA MAMÁ… imaginad la alegría de un niño cuando se ve capaz de leer lo que para él es una frase larga con cinco palabras, pero que en realidad se compone de la combinatoria de cinco vocales y cuatro consonantes.

Reforzad esos conceptos de discriminación auditiva y escrita

Añadir ahora la D

Recordemos, reconocimiento y discriminación auditiva del fonema y reconocimiento y discriminación visual del grafismo. Mezclado con otras letras, palabras y frases: DOS, DAME, DIME, DEDO, …

El dado es de mi papá. Es la mano de mi mamá.

Sigan imaginando la alegría y alborozo de nuestros pequeños al poder leer una frase tan larga…alegría y orgullo que nosotros debemos incentivar, claro está.

Añadimos ahora la T, además de palabras que la contengan, ya tenemos el verbo tener: TOS, TOMA, TELA, TILA, PATO, TIENE, TAPO, PATA…

EL NENE TIENE UNA MAMá Y UN PAPÁ

ES EL MAPA DE LA NENA

EL PATO TIENE UNA PATA LILA

Seguimos añadiendo el resto de consonantes F, B, R, V,

Cuando tengamos todas esas consonantes asumidas a nivel de lectura y escritura, toca introducir las letras cuyo sonido varían según la vocal que las acompañe

Es el caso de la CA, CO, CU, JA, JO, JU, GA, GO GU, ZA ZO, ZU

Antes de introducir las letras y sonidos que no responden a ortografía natural, sino a arbitraria, es decir que siguen una norma establecida ortográficamente, asegurarse que los menores han aprendido bien el proceso de lectura y escritura, como la suma de unas grafías ( letras) que se corresponden con unos sonidos o viceversa procurando que algunas de las palabras que deben leer o escribir también acaben en consonante y/o estén compuestas de dos consonantes seguidas:

BL, BR, CL, CR, DR, FL,FR, GL, GR, PL,PR, TR

CABLE, GLOBO, TREN, PLANTA, PLUMA, CLASE….

Y llegados a este punto, el menor estará encantado de poder leer y será el momento, sin corregirlo excesivamente cuando escriba de que aprendan algunas normas ortográficas, es decir, sonidos que se escriben de diferente manera porque en algún momento se determinó así : que, qui, , gue, gui, ce, ci, ge,gi.

En todos mis años de profesión nunca he visto un niño que escribiera correctamente una de sus frases preferidas: MAMA TE QUIERO. Siempre la he visto escrita así: MAMA TE CIERO. Porque seamos sinceros, ¿a quien se le ocurrió que el que y el qui se escribieran diferente?

Recordemos que el aprendizaje de estas normas de ortografía arbitraria corresponde a la edad de 7 a 8 años. En ese momento, la lectura comprensiva debe ser fluida y lo más importante debe constituir una fuente de placer.

La automatización del proceso del reconocimiento de los sonidos ha permitido pasar de la vía fonológica a la vía léxica. Y por tanto el menor es capaz de dedicar su atención al significado de las palabras que está leyendo y de finalmente comprender un texto

Para acabar esta mini guía de cómo ayudar a nuestros hijos a enfrentarse al reto de aprender a leer y escribir, permítanme una reflexión y una frase que no debemos olvidar de uno de nuestros grandes escritores. Jorge Luis Borges

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta ‘el modo imperativo’. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen; que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz.

Pilar Barriendos Clavero, Pedagoga Terapeuta y Logopeda