Consejos para una lactancia materna exitosa tras un parto múltiple

Afrontar la lactancia en un parto múltiple puede ser un reto para muchas madres. En este sentido, es importante que las madres dispongan de herramientas que les faciliten prolongar la lactancia materna, ya que esta proporciona proteínas, nutrientes, hormonas y bacterias beneficiosas, que no solo aportan múltiples beneficios en los primeros meses, sino que también establecen los pilares de la salud de una persona a lo largo de su vida[1].

En este sentido, Medela, compañía suiza con más de 50 años de experiencia centrando sus esfuerzos en comprender las necesidades de las madres y el comportamiento de los bebés, explica el proceso de oferta y demanda de la leche y traslada algunos consejos con el objetivo de facilitar la lactancia a las mamás de dos o más bebés.

La producción de leche de la madre se ajusta a la demanda de los bebés

La lactancia materna consiste en un proceso de oferta y demanda, lo que significa que mientras más leche ingieran los bebés, más leche producirá la madre[2]. De media, un bebé toma unos 831 ml al día[3], una cantidad que resulta significativa en los casos de partos múltiples, pues las madres lactantes de trillizos pueden producir, aproximadamente, tres litros al día[4].

Además, hay casos en los que cada mama proporciona una cantidad distinta de leche, generando dudas en la madre sobre cómo gestionar las tomas. Es importante tener en cuenta que los pechos funcionan de manera independiente y es posible que, en el caso de gemelos o trillizos, la madre produzca distinta cantidad de leche en cada uno debido al apetito de cada bebé[5].

Por lo tanto, es aconsejable que a la hora de alimentar a los bebés se alternen los pechos. De este modo, el bebé que se alimenta en mayor cantidad estimula la producción de leche, permitiendo así establecer un suministro más uniforme en ambos pechos.

La familia y el uso de dispositivos de lactancia: un importante apoyo para la madre

La lactancia de dos o más bebés puede suponer un importante estrés para la madre, ya que, en muchos casos, estas tienden a asumir toda la responsabilidad. No obstante, esta situación puede verse aliviada notablemente si la madre cuenta con la ayuda de la pareja y/o familiares, bien para pedirles asistencia durante las tomas o delegando en ellos independientemente de la fase del periodo de lactancia en la que se encuentre.

Además de ese apoyo, hay diversos dispositivos que pueden facilitar la lactancia. Por ejemplo, el uso del extractor doble estimula la producción de leche gracias a la hormona oxitocina[6], consiguiendo una eyección de leche adicional. En este sentido, la extracción doble contribuye a que los pechos se drenen mejor, aumentando la eficacia de la sesión de extracción de leche y permitiendo a la madre ahorrar tiempo[7].

Por otra parte, la creación de un banco de leche en casa es otro hábito que permite a la madre gestionar la lactancia de manera más satisfactoria. La leche extraída se puede congelar durante seis meses, ya que en este tiempo conserva la mayoría de sus beneficios para la salud. Si se congela en bolsas, deben ser de grado alimentario, de materiales diseñados para la congelación y que no contengan materiales BPA (bisfenol A). Asimismo, es necesario mantener un elevado nivel de higiene tanto en el congelador como en los recipientes.

Finalmente, lograr un buen agarre de los bebés al pecho y una posición cómoda es otro aspecto fundamental. Para ello, la madre puede probar distintas posiciones para dar el pecho, como la posición de balón de rugby (con un bebé debajo de cada brazo), la posición en paralelo (con los bebés tumbados sobre el cuerpo en la misma dirección) o la posición tumbada (con los dos bebés tumbados sobre la tripa). Además, un cojín de lactancia puede ayudar a colocar a los bebés y a eliminar la tensión en muñecas, brazos, espalda y hombros.

