El 58% de los hombres de más de 40 años sin hijos confiesa haber querido tenerlos

Los datos del CIS de septiembre de 2024 analizados por Funcas con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra este jueves 15 de mayo, revelan que casi el 60% de los hombres de 40 años o más que a esa edad no había tenido hijos querría haberlos tenido, una proporción superior a la correspondiente a las mujeres (45%).

La infecundidad voluntaria es minoritaria en España. Esa es la principal conclusión a la que llega el análisis realizado por Funcas, que destaca que solo el 8% de los hombres y el 7% de las mujeres de 40 años o más no tiene hijos porque no ha querido tenerlos.

El estudio indica que "las dinámicas familiares" atraviesan cambios profundos dese hace décadas y destaca que las causas de esta transformación están en las dificultades de los jóvenes para transitar a la vida adulta, formar pareja y crear nuevos hogares. En este contexto, España presenta un panorama más desfavorable que el de otros países europeos. Prueba ello es que, mientras que para la media de la UE el 6% de los nacimientos en 2023 corresponden a madres de 40 años o más, en España la cifra alcanza el 11%, lo que sitúa al país a la cabeza de la UE en esta dimensión, junto con Grecia e Irlanda.

El retraso en la maternidad tiene una consecuencia inmediata y es que la reproducción se perfila como un objetivo cada vez más difícil de conseguir en España, especialmente para las mujeres con perfiles educativos altos, destacó Funcas. En este sentido, el análisis de los datos reveló que en España las mujeres con mayor nivel educativo tienden a tener menos hijos que el resto de la población. La infecundidad involuntaria, es decir, no haber tenido hijos a pesar de haberlo querido, es más común entre los hombres sin titulación universitaria (13% del total de hombres con ese nivel educativo) y las mujeres con educación superior (8%). La infecundidad voluntaria alcanza al 12% de las universitarias, al 6% de las que no lo son y al 9% de los hombres. Además, tener solo un hijo es más frecuente entre las mujeres de 40 años o más universitarias (31%) frente a las no universitarias (21%).

MUJERES UNIVERSITARIAS

En todo caso, alrededor de la mitad de las personas de 40 años o más con hijos declara tener dos hijos. Las familias numerosas, por su parte, son mucho menos frecuentes. Entre los hombres, apenas hay diferencias por nivel educativo en la proporción que declara tener al menos tres hijos (20% entre los universitarios y 23% entre los que tiene secundaria o menos). En cambio, de nuevo entre las mujeres hay una brecha muy visible entre quienes alcanzaron una titulación universitaria (17%) y quienes no lo han hecho (32%). Es decir, el colectivo de universitarias no solo es el más infecundo de los analizados, sino que, además, es el que menos hijos tiene cuando llega a tener alguno.

También en cuanto al número de hijos las universitarias tienen más dificultades para materializar sus preferencias reproductivas. El 28% de los encuestados declararon que su número ideal de hijos es (o habría sido) tres o más. Entre ellos, son las mujeres con educación universitaria las que más frecuentemente declaran haber tenido un solo hijo a pesar de haber deseado al menos tres (21%) mientras que la cifra se reduce al 11% entre las que tienen menos estudios.