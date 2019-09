A favor, muy a favor, de tomar apuntes, memorizar y de los deberes

En esta vida todo tiene un lado positivo y otro negativo. Con las redes sociales pasa también, claro. En Facebook he conocido personas de lo más interesante y entre ellas se encuentra Alberto Royo, profesor . En su twitter se hace llamar profesor Atticus, que si se usara como filtro para saber quién sabe a qué se refiere, ya, de entrada, dejaría fuera a varios. Lamentablemente muchos jóvenes de hoy ni saben quién fue Harper Lee ni, por supuesto, su famosa y bellísima novela Matar a un ruiseñor. Incluso (me atrevería a decir) ni siquiera han visto la (también) bellísima película.

Si yo volviese a ser alumna sería de las que gozaría teniendo a Alberto de profesor. Y si fuese profesora, sería como él. Pero, aclaro, para que estas cosas sucedan te tiene que ocurrir primero que te guste saber y, segundo, que estés acostumbrado al esfuerzo y éste no te asuste.

Desafortunadamente estos dos criterios hoy día escasean y lo hacen desde al menos dos décadas, haciendo que los resultados académicos, restando brillantísimas excepciones, sean bastante mediocres. Eso sí, con exigencias dignas de cum laude. Y, por supuesto, despertar en el niño/adolescente, el gusto por aprender, ni es tarea sencilla ni algo que se logre de un día para otro y, sin esfuerzo.

De entrada soy conservadora en muchos aspectos y uno de ellos es cómo afrontar la educación académica. Soy de las que está a favor de los deberes, de memorizar y, por supuesto, de tomar apuntes. Un horror, o una facha en los tiempos que corren. Pero no estoy a favor porque sí, porque eso es orden y ley y punto. Lo estoy porque me parece lo lógico y normal si atendemos a cómo funciona un cerebro y, desde luego, cómo funciona el ser humano (con tendencia natural a no esforzarse) y, muy especialmente, los niños.

Miren, de un tiempo a esta parte, pongamos treinta años, nada que implique esfuerzo tiene buena prensa. Vivimos la época dorada de la vida feliz, de que nada traumatice a los niños, de que todo lo que deseas se cumplirá, de lo que muchos llaman la vida Mr. Wonderful o, como dice mi amiga y sabia amiga Sira Antequera, instalados en la filosofía vital Disney. Ya saben, los problemas siempre se resuelven, la vida es maravillosa y todo siempre acaba teniendo un final feliz.

Claro, crecer con padres, profesores y sociedad en general que te transmiten todo eso y sin el importantísimo y necesario valor del esfuerzo y la constancia, es el perfecto caldo de cultivo para generar una sociedad que ahora es mayoría (año arriba, año abajo) en los nacidos a partir de 1980: jóvenes y no tan jóvenes que solo saben hablar de SUS derechos, que desconocen SUS obligaciones, a quienes todo se les ha regalado, incluidos los aprobados, a quienes se les ha educado (en general) como finos jarrones de porcelana y que están (normal) desencantados porque sienten que los han estafado.

A los sociólogos corresponde averiguar qué hay detrás de todo esto pero, grosso modo, bien podrían enumerarse varias cosas como, el boom económico que vivió España en los ochenta, la caída de la natalidad (no es lo mismo tener cinco hijos que uno o dos) y la llegada de pseudo filosofías chorras propias de tiempos de paz y de ausencia de verdaderos problemas. Estoy convencida de que un joven de veinte años de 1916 o de 1945 no tenía las mismas idioteces en su cabecita que un millenial. Eran otros tiempos, claro. Y con eso lo arreglamos todo.

Pues no.

Pero volvamos al tema del hilo. Tomar apuntes es valiosísimo. En primer lugar porque te hace concentrarte en lo que el profesor está diciendo, en segundo porque si estás concentrado, ya estás estudiando, memorizando (sí, sí, memorizando, ¡qué delito!) buena parte del temario, en tercer lugar practicas la caligrafía (¿se han dado cuenta de que ya no escriben como antes porque apenas usan el bolígrafo?) y, por último, tomar apuntes, que no copiar literalmente (eso es un dictado) hace que tu mente tenga que diseccionar el trigo de la paja, hace poner a funcionar al cerebro para enumerar apartados, epígrafes, es decir, te hace comprender lo que estás escuchando de manera que si no lo entiendes, primer paso para aprender algo y no ser un lorete, no podrás esquematizar. Y todo eso es valioso, a la par que utilísimo, a la hora de ponerte después a estudiar para que te evalúen. Sí, una injusticia infinita la de humillar a un alumno a pasar un examen para saber si es o no apto. Con lo fácil que sería ponerles a todos un diez.

Quien ha tomado apuntes sabe que se ha de hacer a toda pastilla porque no es un dictado (de ahí las famosas abreviaturas que todo casi todos los universitarios suelen usar para esta técnica), que se ha de enumerar, agrupar mediante colores, subrayados, epígrafes, números, negritas...lo que a cada uno le guste más, para poder después usarlo a la hora de estudiar. Por cierto, quien tiene la suerte de disponer de una buena memoria, si recoge buenos apuntes, apenas tendrá después que repasar. Es decir, sus esfuerzos serán, no menores, sino más eficaces.

Cuando más apuntes tomé yo fue en la facultad. Cierto es que hice la carrera de Historia, de la más propicia para dicha fórmula de estudio. Si la memoria no me falla, la explicación de la Revolución Francesa duró aproximadamente dos meses (teniendo la asignatura de historia contemporánea tres veces por semana). Esto planteaba la siguiente situación: en el examen, al finalizar el cuatrimestre, y que solía tener tan solo dos preguntas a desarrollar, una de ellas, sí o sí, iba a ir sobre la revolución. Y, desde luego no te preguntaban toda ella, así en bloque. Te podía caer una etapa, un personaje y su influencia, un filósofo o incluso una batalla (eso era rarísimo).