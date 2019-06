Alquiler vacacional en familia. Consejos para evitar fraude

A punto de comenzar muchos españoles la primera tanda de vacaciones, muchos está estos días buscando en plataformas de alquiler vacacional, los lugares que mejor se ajusten a sus criterios. Alquilar un apartamento por días se ha convertido en una de las mejores maneras de viajar de una manera segura, cómoda y ajustada a las necesidades de la mayoría de las familias. A pesar de representar una fórmula segura, siempre habrá personas dispuestas a cometer fraude. ‘Desafortunadamente, el número de víctimas de fraude en el alquiler de casas de vacaciones está aumentando porque cada vez más turistas, gracias a las ventajas que les brinda, deciden alojarse en un apartamento o villa de este tipo’ nos explican desde el portal de alquiler vacacional Muchosol , que nos dan las claves para evitar las estafas en el alquiler turístico.

Tipos de estafa: las 3 más comunes

- Los estafadores se hacen pasar por propietarios y copian el alojamiento de un sitio web. Las fotos, las descripciones, incluso los precios... son los mismos. Y puedes llegar a la casa que has alquilado y que el propietario real no sepa nada al respecto, o que ya esté ocupada por otros huéspedes.

- También puede ser que inventen propiedades que no existen. En estos casos, el “propietario” es muy servicial y te alquila su casa a un precio extrañamente económico. Parece el trato perfecto pero, llegas a tu lugar de vacaciones, y el alojamiento no existe.

- Otro timo puede darse cuando roban la cuenta de correo de un propietario auténtico. Estás en contacto con un portal o propietario y, de pronto, recibes un mensaje de otra dirección (pero que parece igual de fiable) que te solicita el pago. Si pagas, habrás perdido el dinero porque la entidad real que gestiona el alojamiento no habrá recibido nada.

Cómo evitar la estafa

- Asegúrate de que el alojamiento tiene un número de registro turístico. Esto significa que el alojamiento está registrado en el Ayuntamiento de la ciudad del destino y cumple con los requisitos legales mínimos. Por lo tanto, si no puedes encontrar el número de registro en ningún lugar, ponte en contacto con el sitio web donde se muestra el alojamiento. Por ejemplo, en Muchosol este número aparece bien visible en la ficha del alojamiento.

- Cuidado al reservar directamente a un particular, es mucho más peligroso que hacerlo a través de una agencia. Los portales de alquiler están protegidos por ley cuando trabajan con agencias proveedoras. Si hay algún problema, el portal hace de intermediario entre cliente y agencia, lo que da muchas más garantías al viajero.

- Reserva en un portal de confianza. ¿Cómo puedes comprobar esto? Ve a la sección en la que se explica cómo registrar un alojamiento turístico y ofertarlo en el portal. ¿Pueden hacerlo particulares o tienen que ser agencias inmobiliarias profesionales? Este último caso, que es el modelo de Muchosol , es el más seguro. ¿Se piden pocos datos o se solicita información extensa? Cuanto más extensa sea la información, más seguro será el portal. Lee también atentamente las condiciones del sitio web, especialmente las condiciones de pago. No realices pagos antes de estar seguro de alquilar el alojamiento.

- No ingreses datos ni contraseñas si no sabes con seguridad que se trata de un portal fiable. No des los datos bancarios antes de formalizar la reserva.

- Utiliza Google Maps para confirmar la ubicación. Esto es importante para comprobar si el alojamiento se encuentra realmente en la dirección mencionada.

- Fíjate en cómo escribe el propietario o tu contacto del portal. Los estafadores a menudo utilizan el traductor. Así que, si ves muchos errores gramaticales o palabras erróneas, empieza a sospechar

- Mira las fotos y la descripción cuidadosamente. No te fíes de fotos de maquetas o de imágenes que parezcan sacadas de otro sitio web, o que sean capturas de pantalla.

- Pon atención a la relación calidad-precio. Si ves un súper alojamiento de lujo a un precio muy económico... no te fíes.

Modelo de alquiler seguro y regulado

‘Nosotros trabajamos exclusivamente con agencias profesionales -explican desde Muchosol- esto significa que ofrecemos alojamientos de confianza y que garantizan una estancia de calidad sin preocupaciones. Todos los alojamientos están gestionados por profesionales del alquiler, tienen su número de registro y, por lo tanto, son 100% legales.

Además, las reservas se realizan a través del propio portal. Solicitan datos del cliente que solo se utilizarán para este propósito. Lo mismo se aplica a los detalles de pago, que también tienen lugar a través del portal. Con esto se garantiza la privacidad del cliente y la protección de sus datos.

En nuestros alojamientos tenemos el número de registro en la descripción. También puede verse en el mapa la ubicación del mismo. Asimismo, están a la vista las condiciones de la reserva e información sobre la cancelación.

Trabajamos también con una política de precios transparente, por lo que, desde el primer momento, se ve el precio final de la reserva. Sin sorpresas.

Se toman muy en serio el servicio de atención al cliente y ofrecen asistencia en 6 idiomas. Para Muchosol, tan importante es encontrar el alojamiento ideal para cada cliente como garantizar un proceso de reserva seguro, fácil y cómodo, que cumpla las expectativas del viajero.

Ideas de vacaciones familiares

Vacaciones económicas en Altea