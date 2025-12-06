Cinco consecuencias de la ausencia paterna en el desarrollo emocional de las niñas

Diversas investigaciones en psicología contemporánea señalan que la falta de un vínculo sólido entre padre e hija puede generar impactos significativos en el desarrollo emocional, social y afectivo de las niñas. Aunque la ausencia suele asociarse con el abandono del hogar o la muerte del padre, también puede darse cuando un hombre vive con su familia pero no participa activamente en la crianza.

El comunicador y divulgador especializado en paternidad Scott Gulbransen recopila cinco principales efectos que esta ausencia puede generar en la vida de una niña.

1. Miedo al abandono

Según Gulbransen, la falta de una figura paterna involucrada puede provocar un fuerte temor al abandono. Cuando las niñas no construyen una conexión estable con su padre, tienden a buscar compensar ese vacío emocional en otros vínculos. Esto puede llevarlas a mantener relaciones tóxicas por miedo a quedarse solas.

2. Inicio temprano de la actividad sexual

El experto señala que diversos estudios muestran que las hijas de padres ausentes suelen iniciar su vida sexual a edades más tempranas. Esto incrementa el riesgo de embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y problemas de salud mental. Muchas jóvenes buscan en la intimidad física la aceptación emocional que no recibieron en casa.

3. Problemas de autoestima

Una autoestima fuerte es clave para un desarrollo saludable. Sin embargo, la ausencia del padre puede dificultar que las niñas se sientan valiosas, lo que se traduce en decisiones poco acertadas, bajo rendimiento académico o relaciones dañinas. “Si no aprenden a través de nosotros que tienen valor, les costará reconocer que merecen un buen trato”, afirma Gulbransen.

4. Inseguridad emocional, ansiedad y celos

La combinación de abandono, baja autoestima y falta de apoyo paterno puede originar ansiedad, inseguridad y celos en relaciones futuras. Gulbransen explica que el miedo a volver a ser abandonadas puede llevarlas a actuar de forma impulsiva o a elegir parejas infieles que refuercen esos temores.

5. Percepción negativa de los hombres

El divulgador señala que un padre ausente puede provocar una visión distorsionada o negativa de los hombres en general. Esta falta de confianza puede afectar tanto las relaciones sentimentales como las interacciones profesionales, e incluso favorecer posturas ideológicas extremas.

La importancia de la presencia paterna

Gulbransen anima a los padres a reflexionar sobre el impacto de su implicación en la vida de sus hijas: su presencia influye directamente en la autoestima, la resiliencia emocional y la forma en que ellas interpretan el mundo. Por ello, considera fundamental fortalecer los vínculos y participar activamente en su crecimiento para que puedan afrontar la vida con seguridad, confianza y equilibrio.