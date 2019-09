¿Cómo podríamos conseguir que las mujeres accediesen más al mundo de la programación?

En España, sólo el 3% de las mujeres posee una formación superior en el ámbito tecnológico según el último informe de la Asociación Española para la Digitalización. Un dato al que se suma otro. La demanda de programadores cada vez es mayor. De hecho, según el portal InfoJobs, la búsqueda de este perfil se ha multiplicado por 17 en los últimos 5 años.

Con el objetivo de aumentar la presencia femenina en el sector tecnológico y de dar oportunidades a mujeres que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, la firma de moda sostenible Hemper y la escuela tecnológica Ironhack han planteado un reto. El proyecto lleva el nombre de ‘The algorithm is female’ con el que se financiará a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter un curso intensivo de programación para una mujer nepalí en el campus de Ironhack en Barcelona. “Nepal se encuentra entre los cinco países más pobres de Asia, y además más del 80% de las mujeres con 15 años de Nepal nunca han asistido a la escuela. Algunos informes, además, hablan de que sólo el 6% de la población tiene acceso a Internet. Es por eso que queremos dar una oportunidad a una chica nepalí, para mejorar un poco la realidad del país en la medida que podamos. La idea es que, después de cursar el bootcamp en España, pueda volver a su comunidad y aplicarlo para resolver un problema social. Poder darles las herramientas necesarias para que sean ellos los agentes del cambio”, asegura la cofundadora de Hemper, Gloria Gubianas.

Para la selección de esta joven se realizará un hackaton -un evento colaborativo que va a durar 3 días- en Katmandú, Nepal, de la mano de la ONG Girls in Technology Nepal. En él, participarán al menos 30 mujeres y va a dar respuesta a ‘los retos a los que se enfrentan las mujeres en el sector TECH’.

Un proyecto alineado con la Agenda 2030

Con este proyecto, ambas empresas demuestran su compromiso con la inclusión social e impulsan uno de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el de proporcionar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Además, otro de los grandes objetivos que se plantea esta campaña es sumar al mayor número de empresas del sector tecnológico en España. “Tenemos la firme convicción de que la educación y la tecnología a día de hoy son una parte fundamental del motor del cambio de una sociedad, y es por eso, que hemos querido poner nuestro granito de arena en una de las regiones menos desarrolladas digitalmente del planeta: Nepal. Nuestro objetivo es que otras empresas del sector tecnológicos e unan y nos apoyen en este movimiento”, recalca Ignacio Sánchez Jurado, growth manager de Ironhack.

Esta iniciativa de crowdfunding que se lanza el 12 de septiembre tiene como objetivo facilitar el acceso a una mujer de Nepal a un curso intensivo de programación y cubrir todos los gastos derivados de su formación.

Para ello, los mecenas que participen en el proyecto disfrutarán con una gama de productos sostenibles de cáñamo, entre los que se encuentran mochilas y fundas de ordenador inspirados en los colores de la programación y, además, serán partícipes directos en la selección. Varios mecenas acompañarán a miembros de Ironhack y Hemper a Nepal para seleccionar a la joven nepalí.