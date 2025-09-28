Acceso

¿Cuál es la edad ideal para tener el primer hijo? Guía completa y actualizada

La maternidad es una decisión que va más allá de la biología: también depende del estilo de vida, la estabilidad laboral, la situación de pareja o incluso del proyecto personal de cada mujer

La edad en la que las mujeres españolas se convierten en madres primerizas no ha hecho más que crecer en los últimos años
Hablar de la mejor edad para tener el primer hijo es un tema complejo y muy personal. No existe una respuesta única, ya que entran en juego factores biológicos, sociales, emocionales y económicos. La maternidad es una decisión que va más allá de la biología: también depende del estilo de vida, la estabilidad laboral, la situación de pareja o incluso del proyecto personal de cada mujer.

Muchas mujeres que desean ser madres sienten presión por diferentes motivos:

  • La inestabilidad laboral y el temor a perder su empleo.

  • La falta de tiempo y el estrés que implica la crianza.

  • El alto coste económico de ser madre y las escasas ayudas disponibles.

  • El deseo de priorizar la vida personal, profesional o de pareja.

Al mismo tiempo, hay mujeres que, aun teniendo las condiciones ideales, deciden no tener hijos para enfocarse en otros objetivos. Esto demuestra que la edad ideal es algo relativo y muy individual.

Edad biológica vs. edad social: dos perspectivas distintas

Existen dos formas de entender la maternidad:

  • Edad biológica: está determinada por la fertilidad, que es mayor en la veintena y va disminuyendo de manera progresiva a partir de los 30 años. A mayor edad, se reducen tanto la cantidad como la calidad de los óvulos, y aumenta el riesgo de complicaciones.

  • Edad social: depende de la madurez emocional, la estabilidad económica, la situación de pareja y el contexto cultural.

Mientras la biología recomienda no retrasar demasiado la maternidad, la realidad social hace que muchas mujeres decidan esperar.

Pros y contras por décadas

  • En los 20: mayor fertilidad y vitalidad, pero menos estabilidad laboral y económica.

  • En los 30: equilibrio entre madurez personal y proyecto de vida, aunque con una fertilidad en descenso progresivo.

  • Después de los 35-40: mayor estabilidad vital y económica, pero con más riesgos obstétricos y necesidad de seguimiento médico.

Riesgos de la maternidad tardía

Se considera edad materna avanzada a partir de los 35 años. No significa que sea imposible tener hijos, pero sí que aumentan las probabilidades de:

  • Hipertensión y diabetes gestacional.

  • Parto prematuro o cesárea.

  • Alteraciones cromosómicas en el bebé.

Con un buen control médico, hábitos saludables y seguimiento obstétrico, muchas mujeres logran embarazos seguros en estas edades.

Alternativas y preservación de la fertilidad

Cada vez más mujeres recurren a técnicas como la vitrificación de óvulos para posponer la maternidad y aumentar sus posibilidades futuras. También existen opciones de reproducción asistida como la fecundación in vitro (FIV) o la ovodonación, según cada caso.

Consejos prácticos antes de buscar embarazo

Si estás pensando en ser madre, algunos pasos previos pueden ayudarte:

  • Realizar una revisión ginecológica completa.

  • Tomar suplementos como ácido fólico e yodo antes de la concepción.

  • Mantener un estilo de vida saludable (alimentación, ejercicio, descanso).

  • Revisar vacunas y medicación actual.

  • Preparar el suelo pélvico y cuidar la salud mental.

La edad ideal para tener el primer hijo no está escrita en un número fijo. Cada mujer debe valorar su salud, situación personal, económica y emocional para tomar una decisión consciente. Lo importante es contar con información clara, acompañamiento médico y una red de apoyo que facilite disfrutar de la maternidad en el momento que mejor encaje en tu vida.

