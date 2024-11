Estas son los imprescindibles del equipaje de mano para viajar con bebés

Viajar con bebés puede ser una experiencia desafiante, especialmente en vuelos largos o internacionales. La clave para que el viaje sea lo más cómodo y fluido posible es estar bien preparado. Aquí te compartimos 7 imprescindibles que no pueden faltar en tu equipaje de mano al viajar con niños pequeños.

1. Cambiador Plegable y Práctico

En los aviones, las mesas para cambiar pañales suelen ser muy pequeñas, por lo que es fundamental llevar un cambiador plegable compacto. Este accesorio te permitirá cambiar a tu bebé de manera más cómoda y rápida. Además, puedes incluir algunos pañales, toallitas y una muda extra en el mismo espacio para facilitar el acceso. Un buen truco es agregar un pequeño juguete, como un sonajero o un cochecito, para distraer a tu bebé durante el cambio de pañal.

2. Organizadores de Equipaje para Facilitar el Acceso

Evita la frustración de buscar entre múltiples bolsillos en tu maleta. Opta por una bolsa grande con organizadores internos para mantener todo bien clasificado y a mano. Puedes usar un organizador para la documentación de viaje, otro para la ropa y otro para los juguetes de tu bebé. Los organizadores con paneles de rejilla son ideales porque permiten ver lo que hay en su interior de manera rápida, lo que te ahorrará tiempo y estrés durante el vuelo.

3. Carrito de Viaje Compacto

Si solo puedes hacer una inversión, asegúrate de elegir un carrito de bebé ligero y fácil de transportar. Los modelos como el Doona son perfectos para bebés pequeños, ya que se convierten en silla de auto y carrito en un solo movimiento, lo que facilita el traslado entre diferentes medios de transporte. Para niños mayores de un año, opciones como el Bugaboo Butterfly o el Babyzen Yoyo son perfectas, ya que son resistentes, fáciles de plegar y se adaptan perfectamente a los compartimentos de cabina.

4. Leche y Biberones para el Bebé

Una de las ventajas al viajar con bebés es que las restricciones de líquidos no aplican para productos como leche en polvo o líquidos para bebé. Asegúrate de llevar suficiente leche y biberones para el viaje. Si el vuelo es largo, puedes solicitar leche en el avión o incluso guardarla en la nevera a bordo. Para vuelos más cortos, la leche en polvo de marcas como Hipp Organic 1 es una excelente opción, ya que no requiere refrigeración.

5. Aperitivos y Envases para Bebés

Si tu bebé ya consume alimentos sólidos, es recomendable llevar snacks fáciles de comer. Opta por opciones que tarden en comerse, como pasas o galletas pequeñas, que además servirán como una excelente distracción. Guarda los snacks en envases pequeños para mantenerlos organizados y evitar derrames. Un consejo útil es reservar algunos de sus alimentos favoritos para el final del vuelo, cuando las esperas en el aeropuerto pueden ser más largas.

6. Juguetes para Entretenimiento

No hace falta llenar la maleta de juguetes caros, pero sí es esencial llevar varios juguetes pequeños que ayuden a mantener entretenido a tu bebé durante el vuelo. Los libros de pegatinas, puzles pequeños, o juguetes como el pop it pueden ser de gran ayuda. Además, no olvides llevar una tablet con sus programas o dibujos favoritos descargados. En momentos de incomodidad o estrés, algo familiar como Peppa Pig puede ser una solución eficaz.

7. Portabebés y Pañuelo de Lactancia

Aunque lleves el carrito de bebé, un portabebés puede ser muy útil, especialmente si viajas sola o con más de un niño. Este accesorio no solo es práctico para caminar por el aeropuerto, sino que también te ofrece mayor libertad de movimiento. El pañuelo de lactancia, por otro lado, es pequeño, ligero y puede ser útil para dar el pecho de manera discreta o para tapar la luz y ayudar a tu bebé a dormir durante el vuelo.

Viajar con bebés no tiene que ser una pesadilla si te preparas con antelación. Estos siete artículos son fundamentales para garantizar un viaje cómodo y sin sobresaltos. No olvides organizar tu equipaje de manera eficiente y siempre tener a mano los elementos que puedan ayudar a distraer y calmar a tu pequeño. ¡Que tengas un vuelo tranquilo y agradable!