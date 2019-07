Hacer el amor con amor es el sugerente nombre del último libro de, Marie Lise Labonté, una reconocida psicoterapeuta, escritora y educadora canadiense. Su historia es conmovedora ya que superó una enfermedad incurable, la artritis reumatoide, mediante un proceso de autosanación, durante el cual descubrió la antigimnasia. Ha desarrollado su propio método, el MLC (Método de Liberación de las Corazas), que se basa en una búsqueda de muchos años y en su experimentación psicosomática y energética. En la actualidad se dedica a compartir su visión del desarrollo espiritual del ser mediante conferencias, talleres y la publicación de nuevas obras.

¿Cómo se puede emprender este camino?

En primer lugar hay que empezar por uno mismo. Puede ser que la pareja sea un estímulo pero si el otro nos invade, nos habita demasiado esto puede conllevar a la dependencia afectiva. Creo que es muy importante habitar el templo de su alma, de su ser, o sea su cuerpo tanto en el corazón como en la base (parte pélvica). ‘Es maravilloso perderse en el otro a través del orgasmo, del placer o por compasión; pero el camino de individuación que sugiero es un camino que empieza con uno mismo. El objetivo de hacer el amor con amor es que sea una creación, una pura exploración de lo desconocido. Esto es bien distinto de la visión actual de la pareja.

¿Es ante todo espiritual o animal la sexualidad?

Nuestra sociedad banaliza el acto sexual aunque el camino orgásmico es profundamente espiritual. Esta energía cuando se eleva y no esta bloqueada por las heridas de la base, del corazón o de la conciencia es un momento estático. Es un camino que nos hace descubrir otra cosa que nuestra pequeña personalidad encerrada en sus protecciones, sus caparazones, sus identidades de sufrimiento. Osho pero también Jung, Freud dicen que la sexualidad es energía fundamental del ser, es esencial para nuestra salud física, emocional, espiritual y mental. Pero el animal en nosotros, o sea la pulsión que viene del cerebro reptiliano, tiene lugar dentro de esta expresión. Esta energía fundamental cuando emana de la base de nuestro cuerpo es profundamente sexual y el animal dentro de nosotros puede elevarse hacia una mejor realización del corazón, de la conciencia. Nuestra dimensión salvaje es muy creadora pero la banalizamos desde hace siglos... Mucha gente tiene miedo a la fuerza de su animalidad y piensan: “hay que domar la bestia ».

Cuando nuestro corazón ha sido herido, ¿cómo volver a encontrar el amor?

Es un largo proceso reapropriarse del camino del amor a pesar de nuestras heridas fundamentales. A menudo actuamos a modo de repeticiones; estas repeticiones se han transformado en identidades y por esto seguimos actuando del mismo modo. Esto me separa del amor en mi interior/dentro de mí. El camino para ir hacia uno mismo es ocuparse de estas heridas y asumirlas. Puedo ser el motor de mi transformación, reconocer esta herida vivida en el pasado y dejar de repetirla con los demás. Para ello se necesita una dosis de responsabilidad consciente y exploradora. Inevitablemente llega un momento en el cual el amor hacia uno mismo es necesario para vivir una vida creadora. Y es importante no pedirle al otro que lo haga por nosotros porque no es un salvador.

Usted también habla del autoerotismo como vía de acceso a esta reconciliación....

Cuando participé en el festival « Otra Forma de Amar» en Cabourg (Francia) hablé del miedo a practicar el autoerotismo. Una mujer alrededor de los 50 años vino a conversar conmigo contándome que nunca lo había practicado puesto que siempre había tenido pareja... pero el objetivo no es dejar de tener pareja, sino más bien, conocerse, darse placer. No se puede depender siempre del otro para obtener el orgasmo porque entonces se cae en la dependencia. Otros, solteros(as) escogen la abstinencia y con ella la pérdida de contacto consigo mismo. Cuando van a conocer a alguien, van a poner una carga sobre el hecho natural de hacer el amor porque han estado faltados de esto durante varios meses. Este acto ha sido juzgado durante mucho tiempo como diabólico, como si no tuviéramos derecho a tocar nuestro cuerpo, nuestro sexo, nuestro pecho, de amarnos y encontrarnos guapos.

¿Le parece que hay una paradoja entre búsqueda y miedo a la fusión?

Se dice que el orgasmo es como una pequeña muerte para la personalidad. El tiempo ya no existe y esto asusta al ego que intenta controlar y que piensa que puede manejarlo todo. No es únicamente el orgasmo en sí, pero la consecuente reacción de « soltar», de abandono y entrega al otro y a uno mismo cuando esto ocurre. Si no confío, si he sido maltratada(o), traicionada(o), voy a tener dificultades para abandonarme al orgasmo. Quizás después me apetezca llorar o fusionar, quizás tenga miedo de perder el otro, de perder este momento de eternidad. Por esto aconsejo después del placer durante el intercambio amoroso, de tocarse, quedarse juntos físicamente un momento. Claro que nos podemos perder y si además tocamos una dimensión divina entonces es algo mucho más amplio que dos personas.

¿Puede hablarnos del papel del cuerpo en esta búsqueda?

El amor y la sexualidad se viven a través del cuerpo. Es importante conocer su cuerpo, pero también saber reconocer nuestras tensiones, nuestras protecciones, nuestros gestos etc... El deseo se vive a través del cuerpo por tanto, cuanto mas nos conocemos mas fácil es acceder a un bienestar entre amor y sexualidad. Tal y como explico en mi libro el Método de Liberación de las Corazas (MLC), el MLC puede ayudar a reconectar nuestra líbido con el corazón. El Método de Liberación de las Corazas, MLC© es un método de enfoque psico-corporal y energético creado por mí a raíz de mi proceso de auto sanación de una enfermedad autoinmune grave y de varios años de estudio y experimentación con la medicina psicosomática y energética. El término de corazas se utiliza para hablar de las protecciones que cada uno desarrolla desde la infancia para formar su personalidad (mas información en la web de la asociación en España.

8 propuestas para conjugar mejor amor y sexo

La pareja se quiere pero ya no le apetece hacer el amor: Hay que hablarlo absolutamente para que la situación no se eterniza y se transforme en un hecho imposible de retomar.

A veces dormir en cuartos separados puede ayudar a que renazca el placer.

A uno le apetece y al otro, no. Aquí de nuevo nada será más resolutivo que el diálogo. Este ultimo permitirá seguramente hacer emerger las razones escondidas de esta ausencia de deseo. Si la situación persiste y llega más lejos, aconsejo a mis pacientes no separarse sin haber intentado entender de donde venía el problema.

La pareja hace el amor pero no quedan satisfechos. Es un gran lugar para las frustraciones. A menudo para las parejas que viven una sexualidad tabú, con trastornos no resueltos o bloqueos inconscientes que no permiten soltarse. De nuevo la única solución es hablar para entender el problema incluso buscando ayuda externa.

Uno encuentra que el otro no tiene creatividad. Es el tipo de conflicto en el cual es muy fácil acusar al otro. En vez de esto intente hacerse esta pregunta: «Y si el problema viniera de mi parte » y actué entonces para remediar a la situación; porque en realidad el amor se hace entre dos.

Uno no sabe decirle al otro lo que le apetece. Esto demuestra una no permisividad a liberarse y a expresar sus fantasías sexuales. Cuando ser sexual es parte de nuestra naturaleza profunda. Por esto es importante conocerse uno mismo y no siempre esperar que el otro nos muestre la vía...

Los abrazos solos son satisfactorios después de un conflicto

El conflicto crea una subida de adrenalina en el cuerpo que luego se puede liberar con la sexualidad, como una forma de impulsividad, incluso una violencia. Y claro el peligro es estimular esta subida hormonal para luego encontrar el éxtasis porque esto dejaría secuelas en la pareja.

Uno tiene la impresión de que antes era mejor. Esto es el infierno para la pareja. Oír esto de parte de su pareja es como darse cuenta de que no somos o ya no somos la persona adecuada. Tampoco es bueno para el que emita el juicio. A menudo esto demuestra que la persona no ha hecho el duelo de su relación precedente.

Uno tiene la impresión de amar y piensa que el otro solo tiene deseo. Esto ocurre cuando la sexualidad en la pareja no esta ajustada y a largo plazo puede ser problemático. En este caso hay que intentar encontrar formulas en vuestra rutina sexual que satisfagan todo el mundo sin frustraciones, ni limitaciones... Esto sin duda podréis conseguirlo de nuevo hablando.

Este es el quinto libro traducido al castellano de los 16 que tiene escritos en francés en los campos del crecimiento personal, la sanación, la energética y el MLC. El objetivo principal del MLC, un método muy conocido en Canadá y en Centroeuropa que ahora empieza a impartirse en España, es romper las cadenas imaginarias que impiden que la energía fluya libremente por nuestro cuerpo y que pueden acabar causando problemas físicos y emocionales

Se basa en movimientos sencillos de estiramientos y relajación de la musculatura. Según la filosofía del método, estos movimientos permiten liberar unas tensiones musculares que llevan asociadas unas tensiones emocionales y mentales (o corazas). Es un diálogo con el cuerpo. Para conseguir esta liberación, se utilizan una serie de instrumentos muy sencillos: principalmente pelotas de tenis, balones de espuma, bastones cubiertos de caucho y almohadillas.

El próximo septiembre tendrá lugar una formación con la autora en Barcelona.