Los niños españoles usarán el móvil de sus padres una media de 55 minutos al día durante las vacaciones de verano

Han llegado las vacaciones de verano, los días más esperados del año para olvidarse de la rutina y disfrutar en familia. Sin embargo, la organización de los viajes con niños y/o adolescentes puede convertirse en todo un reto para los padres intentando lograr que sus hijos se distraigan. En este contexto, Tiendeo.com , compañía líder en servicios drive-to-store para el sector retail, ha encuestado a sus usuarios para conocer el uso de las nuevas tecnologías entre los hijos de las familias españolas y así averiguar hasta qué punto se usan como distracción y ocio durante las vacaciones, así como qué preferencias de dispositivos predominan dependiendo de la edad.

Vacaciones de verano: pegados a la pantalla para ver vídeos y consultar redes sociales

En España, se estima que los niños comprendidos entre los 4 y los 11 años destinen casi una hora (55 minutos) durante las vacaciones a los dispositivos móviles; de 12 a 15 años dedicarán 72 minutos; y de 16 a 18 años con una hora y media (87 minutos para ser exactos). Es significativo también el uso que hacen los bebés menores de 3 años, aunque en este caso el tiempo será menor: de 22 minutos diarios.

Las distintas actividades realizadas desde los dispositivos también siguen un patrón generalizado de acuerdo a la edad: los más pequeños encuentran en ellos un canal para ver vídeos, series o películas infantiles o juveniles y también para jugar con apps. En el otro extremo, los mayores se concentran en las Redes Sociales.

Además, los resultados del estudio apuntan que cuanto mayor es el hijo, más preferencia existe por el uso del smartphone: mientras que aproximadamente la mitad de los menores de 11 años prefieren la tablet, una vez entrados en la adolescencia, éstos optan por el utilizar los smartphones, pues en muchos casos ya cuentan con móvil propio.

Los padres consideran que el uso del móvil no es adecuado para sus hijos

Más de la mitad de los padres encuestados afirma que no deja su móvil a los hijos en vacaciones: mientras que con los menores de 8 años son más estrictos, a partir de esta edad los padres se muestran menos exigentes. El principal motivo cuando se trata de hijos de temprana edad (de 0 a 11 años) es que los padres consideran que el móvil no es bueno para su edad (63%). Por contra, cuando se trata de hijos adolescentes y jóvenes, el motivo es otro: sus padres no les dejan el móvil para evitar un exceso de consumo de datos o minutos de llamadas.

Por sexos, las madres se muestran menos flexibles que los padres durante las vacaciones de verano: el 56% de las encuestadas reconoce no dejarles el móvil a los hijos.