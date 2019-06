¿Te habías parado a pensar alguna vez que Bart Simpson es hiperactivo? ¿Sabías que su padre Homer Simpson tiene TDAH? Pues sí. Y no queda ahí la cosa. La familia Simpson es un claro ejemplo de neurodiversidad en toda regla. Lisa Simpson tiene altas capacidades y la hermana pequeña Maggie, sufre retraso madurativo.

Bart Simpson es hiperactivo y en también sufre Síndrome de Gilles de la tourette

A lo mejor te parece una simple opinión o piensas que Bart es simplemente un niño maleducado con muy poco interés por los estudios, pero te equivocas. Este chico cumple todos los criterios necesarios para un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. En resumidas cuentas, Bart Simpson tiene un TDAH de libro. De hecho, en el capítulo se pone de manifiesto y los padres se reúnen con el director del colegio para que les informe sobre los problemas. El director Skiner cita a los padres para informarles del tema. La escena es más que evidente. Deja perfectamente claros los síntomas y las consecuencias del TDAH.

En esa reunión, el director les muestra las repercusiones que el TDAH produce en el colegio. El Déficit de atención le afecta a él pero también repercute negativamente a sus compañeros al asociar hiperactividad e impulsividad. Durante la reunión, el papel de cada uno de los padres también es importante. La madre escucha con preocupación las explicaciones del director Skiner. En cambio, Homer no pone el más mínimo interés y se toma a risa todo lo que le cuenta. Solo le importa tener una excusa para faltar al trabajo. Al final de las explicaciones, el director les dice que Bart tiene que tomar un tratamiento llamado focusin. En Estados Unidos, uno de los tratamientos más habituales para el TDAH se llama Ritalín. Focus significa concentración en inglés y por eso le llaman a este tratamiento Focusín.

La madre de Bart muestra su preocupación por la medicación pero el desarrollo del capítulo pone de manifiesto los efectos beneficiosos del tratamiento en los estudios, las relaciones sociales y la conducta de Bart. Debo reconocer, que la primera vez que vi este capítulo, pensé que la finalidad era asustar a las familias presentando supuestos efectos secundarios. Nada más lejos de la realidad. El objetivo es derrumbar los falsos mitos sobre los riesgos de la medicación del TDAH.

El déficit de atención en el TDAH de Bart

Las principales consecuencias del déficit de atención de Bart aparecen en el colegio. Le cuesta prestar atención en clase. No es capaz de estudiar y lo rechaza por completo. Se le olvidan las tareas. No consigue mantenerse sentado en su pupitre y charla constantemente porque se aburre a las primeras de cambio. Con estos mimbres difícil es que le vayan bien las cosas en los estudios. La imagen que transmite es la de un niño torpe o vago cuando realmente es muy inteligente. Su entorno lo etiqueta como niño problemático.

La hiperactividad en el TDAH de Bart

La hiperactividad de Bart es evidente desde que se levanta. Eso sí, le cuesta mucho despertar por la mañana cuando le toca ir a clase. Los fines de semana es el primero en salir de la cama. ¿Te suena? Durante el día, Bart no para ni un momento. No deja de sacar de su cabeza un montón de ideas locas fruto de su gran actividad mental y su potencial creativo. La cuestión es que todo lo que se le ocurre va por el mismo camino y nunca es bueno.

Una de las áreas en las que más problema le genera esto es en las relaciones sociales. Siempre es percibido como un niño molesto.

La impulsividad del TDAH de Bart

Bart siempre aparece como un niño impaciente e inquieto. Le cuesta tolerar las frustraciones y la espera para conseguir lo que quiere. Vemos en muchos capítulos como intenta buscar conseguir lo que quiere a toda costa. No se para a pensar en las consecuencias de sus actos. Visto desde fuera, la sensación que transmite es la de un niño despreocupado e irresponsable. En muchas ocasiones es etiquetado como maleducado y con mucha facilidad se mete en problemas.

Sigo con el hilo del capítulo.

Los padres de Bart tienen muchas dificultades para que empiece a tomar el tratamiento porque cree que son drogas para tenerlo atontado. Esto deja clara la importancia de hablar con tu hijo y explicarle las cosas con claridad pero siempre adaptadas a su capacidad de comprensión y edad. Después de muchos intentos, Marge consigue convencerlo para que se tome la medicación de buena gana y en poco tiempo se empiezan a ver los resultados. Bart empieza a prestar más atención en clase, a estar más tranquilo y a comportarse mejor. Todo el mundo se extraña y se sorprende de este cambio de comportamiento tan radical. Tanto es así, que a los pocos días, todo el mundo empieza a sospechas de conductas extrañas que Bart comienza a tener.

Bart empieza a investigar una supuesta trama mafiosa de la liga de béisbol americana. Sospecha que están espiando a toda la población para conseguir información y así, tener controlado a todo el mundo. Se pone un cascode papel de aluminio e intenta montar una rebelión contra ellos. Ante esto, todo el mundo empieza a pensar que el niño sufre un brote de psicosis debido a la medicación del TDAH. Le intentan quitar el tratamiento pero él se niega y esto hace que su entorno piense que se ha enganchado al tratamiento. La historia va asociando situaciones de este tipo. De esta forma, al verlo por primera vez, te puede resultar preocupante hasta que el capítulo avanza y llega la sorpresa.

Resulta que lleva razón. Sí, Bart llevaba razón y la liga de béisbol ha fabricado un satélite con el que espiar a todo el mundo. Al final, él consigue demostrarlo todo y resulta ser el único que se había dado cuenta porque gracias al tratamiento del TDAH, se había fijado en detalles que todo el mundo había pasado por alto. Como puedes ver, es un claro alegato en contra de los falsos mitos sobre la medicación del TDAH y las mentiras que muchos cuentan sobre ella para amedrentar a los padres

Homer Simpson tiene TDAH

Ahora podemos hablar también del TDAH del padre de Bart. Es una de los mejores ejemplos del origen genético y hereditario del TDAH. ¿Tu te has parado a pensar que también puedes tener TDAH? La inmensa mayoría de los adultos con TDAH están sin diagnosticar. La causa más habitual es la falta de información al respecto. El déficit de atención en los adultos es relativamente frecuente. Alrededor de un 4,5% de los adultos tiene TDAH. Es importante tener en cuenta que los síntomas del TDAH en los adultos son los mismos que en los niños pero la forma de presentarse es muy diferente. Sigamos el modelo de Homer para analizarlo.

La hiperactividad en los adultos con TDAH

La hiperactividad suele ir cambiando con la edad. Los adultos con TDAH no son el hiperactivo clásico. Con 25 o 30 años ya no va uno corriendo o saltando a todos sitios pero si se mantiene una sensación de motor interno. Homer no tiene hiperactividad. No sabemos si de pequeño llegó a ser hiperactivo en algún momento pero está claro que de adulto, moverse no es algo que le guste. A pesar de ello, es muy inquieto. No para de moverse sin cuidado. Se le caen las cosas, se tropieza. Siempre está tramando algo e incluso dormido se levanta sonámbulo.

El déficit de atención en TDAH de Homer

Lo que sí podemos ver claramente en Homer es un déficit de atención muy evidente. Ejemplos claros de este déficit de atención son muchas de las situaciones que vive en el día a día. Por un lado, hay momentos en los que su mujer, Marge, le habla sobre un tema que a Homer no le interesa y este, aunque sea algo muy importante, es incapaz de prestarle la atención necesaria. En ese momento sale a escena el famoso mono con platillos que aparece en el cerebro de Homer para impedirle escuchar a su mujer. Esto es un magnífico ejemplo de uno de las preguntas que se usan para preguntar por los criterios de diagnóstico del TDAH en los adultos. ¿Con qué frecuencia tienes problemas para prestar atención a lo que otra persona te está diciendo incluso aunque te esté mirando a la cara directamente?

La impulsividad en el TDAH de Homer

También es más que evidente en Homer su impulsividad. No se las piensa y esto le lleva a meterse en más de un problema serio. Ejemplos hay a cientos. Un día se levanta con una idea loca y lo primero que hace es llamar a su jefe para renunciar a su trabajo mientras su mujer le mira con cara de alucinada. En otro momento discute con su hijo y Bart le saca de sus casillas hasta límites insospechados y acaban tirándose cosas a la cabeza, pegándose y Dios sabe que más Hay un capítulo en el que se entera de que tiene un hermano. Es el director de una empresa de coches y se pone a diseñar su “coche perfecto”. al final arruina a la empresa.

Las escenas que me han hecho reirme más son las broncas que monta con su vecino Flanders. No le soporta ni entiende por qué le van las cosas bien. Un día necesita un taladro y no encuentra el suyo. Su mujer le manda a casa del vecino y él se resiste a ir porque no quiere deberle un favor. En el corto camino que va de la puerta de su casa a la de Flanders, Homer va enfocándose cada vez más por la situación y llega a la puerta tan enfurecido que nada más abrir, le pega un puñetazo sin mediar palabra ni venir a cuento. Podría seguir horas con anécdotas de este tipo pero seguro que a ti se te ocurre alguna que otra de un perfil similar.

Las altas capacidades de Lisa Simpson

Lisa Simpson es superdotada, Ese es su papel en la serie. Es una buena chica con muy buen corazón y un gran cerebro que le permite tener muy buenos resultados en la escuela. Es una buena hija y además de gustarle la música, es una niña educada y muy responsable. Por un lado, esto pone sobre la mesa la diferente forma de ser de cada uno de los hijos de esta pareja a pesar de que el modelo educativo ha sido siempre el mismo. Como puedes ver, esto no solo depende de lo que tu hagas, que es muy importante, sino de la forma de hacerlo y de las características innatas del propio niño

A pesar de su inteligencia, tiene problemas para sentirse comprendida por su familia y por los compañeros del colegio. Las relaciones sociales no son su fuerte y en muchas ocasiones, tiene problemas de ánimo, estrés o complicaciones por ello. Esto unido a su constante autoexigencia acaba provocándole situaciones muy desagradables. Como ves, no es oro todo lo que reluce detrás de un coeficiente intelectual alto y precisamente por eso es un tema al que debemos prestarle mucha más atención de lo que hacemos hoy en día

El Retraso Madurativo de Maggie

La verdad es que la situación de Maggie no es exactamente la de un retraso madurativo. La podríamos encuadrar mejor dentro del perfil de un niño poco atendido dentro de su familia. Hay muy poca dedicación y estimulación de Maggie por parte de los padres. Tanto es así, que podemos ver en algunos capítulos como es ella misma la que tiene que cambiarse los pañales porque nadie está pendiente. Por otro lado, no suelta de ninguna manera ese chupete azul que parece que lleva pegado a la boca.

Otro de los detalles importantes es el retraso del lenguaje. Maggie no habla. Esto es algo habitual en los casos de retraso madurativo de cualquier causa. El lenguaje es una de las primeras cosas realmente complicadas desde un punto de vista neurológico que deben hacer los niños. Esto, salvando las distancias, también es algo que se ve con frecuencia en la consulta. La alta demanda que supone atender a un hijo con dificultades, ya sea por un TDAH, autismo, dislexia, altas capacidades o alguna otra causa, hace que en muchas ocasiones, los hermanos sufran las consecuencias. Hay diferentes estudios que analizan esta situación y confirman estos datos.

Ser madre de un niño con TDAH y ser mujer de un hombre con TDAH. Así es Marge

La situación de la madre de Bart y mujer de Homer es todo un papelón. En principio, es la única que parece tener la cabeza sobre los hombros dentro de esa familia. Tiene muy buena relación con su hija Lisa y se preocupa mucho de cuidar a Maggie aunque no le de tiempo a estar atenta a todo. Bart es su ojito derecho pero le genera muchos quebraderos de cabeza y su marido Homer es su gran reto en el día a día. Dentro de la cultura americana, el papel de Marge es el de una resignada ama de casa que trabaja de sol a sol sin descanso para conseguir sacar a la familia adelante. Su día a día es una locura porque tiene que enfrentarse a los grandes problemas que le aparecen de la nada sin previo aviso.

Marge intenta superar todos los contratiempos que se encuentra pero cada vez le cuesta más y hay momentos en los que la presión y el estrés le superan. A veces revienta y pierde los estribos. En otras ocasiones se deprime y le da por beber. En situaciones extremas necesita un tiempo fuera para poder recuperarse y volver con fuerzas pero al final las cosas salen mal y acaba teniendo más problemas. La verdad es que es la figura de referencia en la familia. Un ejemplo a seguir en la mayoría de los casos y esto es algo habitual que veo en la consulta.

Conclusiones

-La familia Simpson es una familia con claros ejemplos de diversidad funcional

-Bart es un caso claro de TDAH y presenta rasgos de trastorno negativista desafiante

-Las altas capacidades pueden asociar dificultades a nivel social

-Los hermanos de los niños con problemas de aprendizaje o conducta sufren las consecuencias

-Los adultos pueden tener TDAH y es fundamental tratarlo