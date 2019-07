Venezolana de nacimiento (y corazón), Maryelis Ávila llegó con 19 años a Holanda de la mano de su entonces marido con la que tiene una hija de 25 años y, desde entonces vive ahí. Tuvo un próspero negocio durante años hasta que la recesión a nivel mundial la dejó arruinada coincidiendo con un momento personal delicado. Así que, después de darse cuenta de que lamentándose no podía solucionar nada, tomó las riendas de su vida personal y profesional y comenzó lo que hoy es un próspero negocio y que ella ha querido llamar marketing espiritual pero, explica, ‘no tiene nada que ver con un hecho religioso sino con una manera muy consciente de entender quién eres tú y qué puedes hacer para aportar en lo que haces’. Posee una voz muy dulce pero detrás de ella se muestra una mujer firme y con carácter que lleva ya muchos años ayudando a otras a hacer despegar sus negocios. Viaja constantemente y sueña con retirarse en algún lugar de Valencia mirando al mar mientras sigue haciendo lo que más le gusta: empoderar a las mujeres.

¿En qué consiste lo que su empresa aporta?

Hace unos años pasé por un despertar espiritual y una toma de consciencia, me di cuenta que si estás en línea con tu misión de vida o digamos tu pasión, lo que te gusta hacer todo fluye, si por el contrario tienes una actitud negativa (como hasta ese momento había sido mi caso ) todo se cierra y se bloquea. Comencé a estudiar a la gente exitosa y vi un patrón entre todos. Asé que lo empecé a aplicar en mis sesiones con mis clientes y, efectivamente, cuanto haces el trabajo interno todo fluye y puedes lograr lo que te propones. Toma de consciencia y responsabilidad sobre tus pensamientos y lo que creas de eso se trata el marketing espiritual.

Marketing espiritual suena a un concepto complejo y a la vez revolucionario. ¿Qué tiene que ver algo tan tangible como es el marketing con algo tan intangible como es lo espiritual?

Absolutamente todo. Para vender necesitas y tienes que estar alineada, no puedes salir a vender nada y tener una actitud negativa y esperarte resultados positivos. Si no crees en que tus servicios pueden ayudar a tu cliente ideal, puedes estar segura que no los vas a ayudar. Mi método se basa en la consciencia de lo que estás creando con tus pensamientos, buenos o malos, y en el beneficio que tú le vas a prestar a esas personas con tus servicios. Concretamente en el marketing digital, que es a lo que me dedico, algo tan básico y terrenal como es tu propuesta de valor no es otra cosa que trabajar desde tu esencia, porque tú eres única, nadie es como tú ni nadie puede hacer las cosas como tú. Lo mismo pasa con tu Lead Magnet todos los que trabajamos on line debemos tener un LeadMagnet que no es otra cosa que un anzuelo para convertir tráfico frío en prospectos por medio de tu lista de suscriptores donde los alimentarás con marketing de contenido de valor para que te conozcan. Todo este proceso se hace de forma gratuita y si vemos la ley de causa y efecto, lo que das, recibes o la ley de Karma que es la misma solo que a la palabra Karma se le ha dado una connotación muy negativa, pero todos sabemos que si hacemos algo malo nos va a volver, pero se nos ha olvidado que si hacemos algo bueno también vuelve.

En su web y cursos proyecta usted un estilo optimista, pero a la vez concreto y que suena eficaz. ¿Dónde están sus fuentes de inspiración para vender tan al estilo americano?

Debo decir que muy lejos de lo que la gente piensa, la espiritualidad no es una religión ni nada dulcita como digo yo siempre, la espiritualidad es toma de consciencia, es directa, es respetarte a ti misma y decir lo que te gusta y no te gusta y es algo que me caracteriza ya que llevo más de 20 años entrenando a mujeres sobre asertividad. Mi estilo es una mezcla que no se podría llamar 100% americano, ya que llevo 28 años viviendo en Holanda y soy venezolana. Sin embargo sí que es cierto que me he formado con los mejores en Estados Unidos y ellos son muy sinceros, siempre van a la vanguardia de todo. Mis tres grandes mentoras Marie Forleo, mi inspiración cuando comencé 100% marketing, mi mentora actual Gina Devee con la que viajo por el mundo formándome (y de la que tengo su programa mas exclusivo EMPRESS) es psicóloga y, sobre todo trabaja el empoderamiento femenino y las energías junto con el marketing. Por último, Gabby Bernstein que es maestra espiritual y trabaja inspirada en UCDM y es grandiosa vendiendo.

¿Es el emprendimiento online una milonga o se pueden obtener muchos beneficios para que salga bien?

Te voy a hablar desde mi experiencia como emprendedora on line desde hace mas de 20 anos. Como lo pintan por ahí de que es súper fácil y que le funciona a todo el mundo no es la realidad que yo veo. Antes, allá por 1999 cuando yo estaba comenzando, todo era más fácil y sí era posible lo que ahora no. En el 99 no existía ni Google, ni Facebook ni nada de eso y todo era diferente. Con la llegada de las redes sociales y wordpress todo cambió y se ha profesionalizado mucho más. ¿Se puede ganar mucho dinero on line? Sí, claro que se puede, yo he facturado mis 6 cifras anuales online con este nuevo negocio de marketing espiritual y con el otro que tenía de agencia de au pairs también, así que sí se puede pero teniendo la ruta con el camino, los pasos a seguir, porque internet es un mar de información no canalizada y el que de verdad está comprometido a tener un negocio con éxito no debería estar perdiendo tiempo de manera autodidacta tratando de inventar la rueda porque la rueda ya está inventada por los grandes que facturan millones en Estados Unidos y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de ellos y replicar ese sistema adaptándolo a nuestro modelo de negocio. Así que no, no es una milonga. Eso sí, hay que saber hacerlo muy bien.

Howard Gardner, el que definió la teoría de las inteligencias múltiples, habló de la intuición y la empatía como signos de extrema inteligencia. ¿Está de acuerdo en que esto es aplicable para triunfar en los negocios?

No podría estar más de acuerdo. Según la teoría de los espirituales, tu intuición es la manera como el universo se comunica contigo... todos hemos tenido una intuición con determinadas situaciones y si no te oyes a ti misma después te arrepientes. Lo mismo sucede con los negocios, si no te gusta ese cliente porque tu intuición te lo dice, respétate, no lo cojas. En cuanto a la empatía es necesaria para todo por que las transacciones como las ventas deben ser beneficiosas para ambas partes, lo que los americanos llaman un win win situation. No puedes vender algo a otra persona y solo tú beneficiarte de esa transacción. Si es así, les recuerdo la ley de causa y efecto, lo que das, lo recibes. Yo enseño a vender desde tu intuición, la empatía, el desapego y la verdad que son cosas muy liberadoras.

Siguiendo con lo anterior: ¿Cree usted que son dos cualidades femeninas?

Sí, efectivamente las mujeres solemos ser mas empáticas y tenemos una intuición mas desarrollada que los hombres, aunque conozco a hombres con un nivel empatía más alto que muchas mujeres por eso no podría decir que solo son cualidades exclusivamente femeninas.

¿Está usted de acuerdo en que lo más fácil en esta vida es sentarse a llorar y a lamentarse? ¿Qué es lo verdaderamente difícil?

Yo no soy de esas que se ponen a llorar y van por la vida lamentándose en su drama porque donde va tu atención, va tu energía. Para mí lo verdaderamente difícil fue creer en mí misma de nuevo, a pesar de mi actitud positiva dentro de mi me sentía como una fracasada. Pero mi proyecto tenía que ser un éxito, no había otra opción. Sabía que nada iba a ser tan rápido como yo hubiese querido, sabía que todo llevaba su proceso y que tenía que confiar en mí porque tengo y todos tenemos el poder de lograr lo que queramos. Para mí eso fue lo más difícil.

Tiene muchísimos seguidores a los que “empodera” a través de sus cursos. ¿Cómo es usted como madre y responsable de la educación de una mujer del futuro? ¿Qué valores intenta inculcarle a su hija?

Mi hija ha sido criada en un ambiente de emprendedores y empresarial porque ni su padre ni yo hemos trabajado nunca para un jefe, sus abuelos por ambas partes también eran emprendedores, así que ella sabe que puede lograr lo que se merece y que por ley universal le corresponde sin la necesidad de nadie, no porque seamos autosuficientes en lo absoluto, sino porque no podemos buscar en el exterior lo que tenemos en el interior. Nuestro mundo exterior es un reflejo de quiénes somos, así que todo comienza de adentro hacia afuera.

Mójese: ¿qué le parece el feminismo actual?

A veces me parece hipócrita. Soy feminista pero sé que los hombres son necesarios, así que eso de las mujeres que por ser feministas no necesitan un hombre, no lo comparto. Aquí cada quien tiene su espacio. Me considero una mujer que puede ser feminista y súper empoderada pero abierta a usar y utilizar todas las posibilidades que me ofrece el universo sin limitarme ni encasillarme con ninguna etiqueta. Soy simplemente yo y les aconsejo lo mismo a las demás mujeres que dejen de querer demostrarle nada a nadie, no vinimos a demostrar nada, vinimos a ser felices.

¿Siente o ha sentido alguna vez que ha sido discriminada por el hecho de ser mujer?

Muchísimas veces pero puedo decir que pongo a cualquier hombre y su machismo en su lugar sin tener que ser agresiva.

¿Cómo imagina su futuro lejano?

Dictando mis conferencias internacionalmente sobre marketing espiritual, con mi casa aquí en España, cerca del mar, lo más seguro que será en Valencia, pues vivo entre España y Holanda, ayudando a muchas mujeres a obtener libertad financiera ofreciendo sus servicios en línea y llevando mi mensaje de amor y abundancia a cada rincón del mundo. Por ahora me estoy preparando para mis próximos viajes a la isla de Mykonos, y después del Verano debo ir a Venecia, Las Vegas, Washington DC. Vivir viajando y que tu negocio funciones mientras tú viajas es abundancia infinita.