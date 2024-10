Soy ginecóloga y este es el hábito que tienen que evitar las mujeres a partir de los 50 años

Con el tiempo, es normal que el cuerpo cambie debido al envejecimiento, y uno de esos cambios afecta la función urinaria. Es común que a medida que envejecemos necesitemos orinar con más frecuencia, incluso en la noche, aunque no es normal hacerlo varias veces cada noche. Estos cambios suelen ser un tema tabú, por lo que muchas personas desconocen cómo cuidar su salud urinaria, lo que lleva a hábitos perjudiciales que preocupan a los especialistas.

La Dra. Tirsit Shiferaw Asfaw, uroginecóloga, menciona algunos hábitos que deberían evitarse. Según ella, los cambios en el suelo pélvico de las mujeres, especialmente tras el embarazo y el parto, pueden debilitar los músculos y aumentar el riesgo de incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos. El parto vaginal es un factor de riesgo significativo, pero el envejecimiento también debilita estas estructuras, empeorado por la disminución de estrógenos durante la menopausia.

La Dra. Lopa Pandya, también uroginecóloga, señala que la caída de los estrógenos en la menopausia puede causar atrofia vaginal, sequedad y otros problemas como urgencia urinaria, incontinencia y dolor al orinar. Además, advierte que los músculos del suelo pélvico se debilitan con la edad, lo que agrava el riesgo de prolapso genital, cuyos síntomas incluyen dolor y dificultad para vaciar la vejiga.

Tanto la Dra. Asfaw como la Dra. Pandya coinciden en que es un error retener la orina por largos periodos. Aunque las mujeres jóvenes pueden resistir más tiempo, con el paso de los años, un suelo pélvico debilitado dificulta aguantar hasta llegar al baño. Escuchar al cuerpo y no retener la orina es clave para evitar problemas.

Por su parte, la Dra. Aldene Zeno, uroginecóloga, añade que las mujeres mayores de 50 años no deben ignorar los síntomas urinarios molestos, ya que pueden agravarse. Muchas mujeres tienden a postergar su salud, priorizando otras responsabilidades, lo que puede complicar sus síntomas. Además, la Dra. Pandya enfatiza que no se debe asumir que todo síntoma urinario se debe a una infección del tracto urinario, ya que en la menopausia es común presentar síntomas similares. Tomar antibióticos sin necesidad no solo es ineficaz, sino que puede causar resistencia bacteriana. La hidratación adecuada es fundamental para prevenir infecciones urinarias.

En definitiva, es importante atender la salud urinaria, especialmente en la menopausia, evitando retener la orina y diferenciando los síntomas relacionados con la edad o posibles infecciones. Mantener buenos hábitos y estar atentas a los cambios en el cuerpo puede marcar una gran diferencia para evitar problemas a largo plazo.