Un suelo pélvico bien ejercitado mejora los orgasmos

El ginecólogo Arnold Kegel, creador de los ejercicios de Kegel en 1940, solía recomendar ejercitar su suelo pélvico durante la recuperación del posparto para prevenir problemas de salud futuros. Durante el seguimiento a sus pacientes, descubrió un beneficioso efecto secundario del tratamiento: las mujeres que hacían estos ejercicios con regularidad alcanzaban el orgasmo con más facilidad, frecuencia e intensidad.

Con motivo del Día Mundial del Orgasmo Femenino, celebrado el 8 de agosto, INTIMINA , compañía que ofrece la primera y única gama dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, quiere concienciar sobre la importancia de estos ejercicios para tener relaciones sexuales más intensas.

El suelo pélvico, un gran desconocido a pesar de su importancia para la salud

Según un estudio elaborado por INTIMINA II Estudio INTIMINA sobre la Salud Íntima de las Españolas”, realizado a una muestra representativa de 710 españolas en el mes de octubre de 2018 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing)., un 37% de las mujeres españolas no conoce el estado de su suelo pélvico. Este se ve involucrado en procesos como la defecación, la micción, el parto y las relaciones sexuales y, con frecuencia, se olvida que está llena de músculos que precisan ser fortalecidos para su correcta función con los ejercicios de Kegel. Estos consisten en contraer los músculos del suelo pélvico hacia arriba y hacia adentro durante unos segundos para fortalecer y tonificar la musculatura pélvica.

De acuerdo con los datos de INTIMINA, solo 2 de cada 10 mujeres aseguran llegar siempre al orgasmo (23%). Esta cifra pone de relieve la importancia de ejercitar el suelo pélvico no solo para prepararse para el embarazo, recuperarse tras el parto o prevenir y superar la incontinencia urinaria, sino también para tener relaciones sexuales más intensas.

El desconocimiento sobre el suelo pélvico lleva a que las mujeres no entrenen el suelo pélvico y no sepan que existen herramientas para ello. De acuerdo con la encuesta, un 21% no sabe que existen ejercitadores y dispositivos para ejercitarlo y más del 60% no los utiliza.

Sin embargo, estas herramientas ofrecen numerosas ventajas para fortalecer esta musculatura. Por ejemplo, la Rutina de Kegel Laselle de INTIMINA está compuesta de tres esferas de distintos pesos (28g, 38g y 48g) que proporcionan la cantidad justa de resistencia para mejorar la fuerza del suelo y asegurar que se está realizando la técnica correcta de levantar hacia arriba. Por su parte, el KegelSmar t es un innovador dispositivo, fabricado en silicona de grado médico, que reconoce la fuerza de la musculatura, seleccionando el nivel de ejercicio que mejor se adapte a las necesidades de la mujer e indicando la rutina a realizar con suaves vibraciones.

Relaciones sexuales más intensas con un suelo pélvico tonificado

Al llegar el momento del clímax se producen espasmos musculares, sobre todo, en la pelvis. Durante esos 20 segundos que dura el orgasmo, los músculos del útero, vagina, ano y pelvis se contraen de forma rítmica cada 0,08 segundos, generando placer en el abdomen y resto del cuerpo.

Fortalecer la musculatura con los ejercicios de Kegel, permite alcanzar mejores orgasmos. ¿Cómo? Los músculos que se fortalecen al hacer los ejercicios de Kegel son los pubococcígeos (PC). Mantenerlos tonificados hace que las sensaciones durante las relaciones íntimas sean mayores, pudiendo alcanzar el clímax con más facilidad.

Beneficios de alcanzar el orgasmo y que las relaciones sean más intensas:

● Se produce más oxitocina, la hormona responsable de aumentar los niveles de felicidad.

● Combate el estrés y ayuda a la relajación.

● Se pueden quemar entre 100 y 200 calorías en una hora. Al igual que otra actividad física, el esfuerzo producirá cansancio y ayudará a dormir mejor durante la noche.

● Cumplen con una función analgésica. Al experimentar estimulación sexual, los niveles de oxitocina del cuerpo aumentan, haciendo que la glándula pituitaria bombee endorfinas que amortiguan cualquier dolor que puedas sentir por los cólicos. Mantener relaciones sexuales durante la menstruación puede aliviar en gran medida las molestias.

● El sistema inmunitario se refuerza, pues el sexo puede ayudar a combatir enfermedades. Existen pruebas de que los orgasmos pueden generar un mayor nivel de inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo que combate los virus, toxinas y bacterias.