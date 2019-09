Villacís: “La conciliación es necesaria para que ninguna madre tenga que renunciar a su carrera profesional”

La vicelalcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha participado esta mañana en la presentación de la 2ª Prueba de Obstáculos ‘Yo No Renuncio’, organizada por el Club de Malasmadres para reivindicar la conciliación. El acto, amadrinado por la periodista Anne Igartiburu, ha contado con la presencia de la fundadora de este club, Laura Baena; el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) José Alberto Álvarez, y la atleta paralímpica Sara Andrés.

Begoña Villacís ha señalado que se siente “muy orgullosa, y muy bien acompañada” porque “soy de esas madres que tienen la sensación de no llegar a todo: colegio, hijos, familia y que al final del día se preguntan si lo estarán haciendo bien y por eso me gusta tanto Malasmadres, porque lejos de meterse en un agujero victimista son mujeres que salen con fuerza, energía y resistencia a decir que no renuncian”.

Villacís ha indicado: “Yo no quiero renunciar. No quiero renunciar a ser madre, no quiero renunciar a mi carrera profesional y no quiero renunciar a quedarme embarazada en medio de una campaña electoral. La sociedad no está hecha todavía para que nosotras podamos ser madres y podamos conciliar con nuestras carreras y podamos ser felices, y por eso hay que seguir trabajando”.

La fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha agradecido al Ayuntamiento “que nos abra las puertas para presentar esta carrera, porque necesitamos visibilizar estos 13 obstáculos y sin duda el centro de las calles de Madrid es un escenario ideal para hacerlo”. Las tareas invisibles, el techo de cristal, el peso de la culpa o la carga mental son algunos de los obstáculos que señala esta prueba, que recorrerá el centro de Madrid el próximo 13 de octubre. /