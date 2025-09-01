Abofeteada y empujada contra un armario en Vigo por intentar dejar a su pareja

Vigo vivió el pasado 29 de agosto un nuevo episodio de violencia de género. Esa jornada, a las 17.10 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada de socorro que se interrumpió de forma abrupta, lo que activó de inmediato la alerta a la Sala de Comunicaciones del 092 de la Policía Local.

Gracias al registro del número telefónico, los agentes lograron localizar el inmueble desde el que se había realizado la llamada, un edificio de habitaciones compartidas en la ciudad olívica. Una unidad policial se desplazó al lugar y situó con rapidez la estancia concreta. Allí se encontraba una pareja. Los funcionarios invitaron al hombre, de 22 años, a salir al rellano para poder entrevistarse con la mujer.

La víctima relató que había decidido poner fin a la relación y que pidió al joven que abandonase la habitación. Ante la negativa de este, comenzó una discusión que desembocó en un forcejeo.

La mujer explicó que, en medio de la tensión, optó por llamar al 112. En ese momento, fue empujada contra un armario, lo que provocó la caída al suelo y el corte de la comunicación. Según el relato de la víctima, allí recibió además una bofetada.

Los agentes comprobaron de inmediato que presentaba lesiones compatibles con su declaración: erosiones en el codo izquierdo y la mejilla enrojecida e inflamada. Ante las evidencias, procedieron a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género.