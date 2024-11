Un acusado de intentar quemar viva a su pareja en Galicia alega que sólo quería "asustarla"

En el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, el acusado de intentar quemar viva a su pareja en septiembre de 2023 en A Estrada (Pontevedra) aseguró que su intención no era dañarla, sino únicamente "asustarla". Durante su declaración, negó haber insultado o golpeado a la víctima, aunque la Fiscalía y la acusación particular lo describen como un caso de violencia continuada.

El acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, relató que llevaba más de 15 años de relación con la víctima, aunque hacía tiempo que no compartían dormitorio. Según su testimonio, el día de los hechos no habían discutido. No obstante, reconoció que esa noche vertió gasolina en la planta alta de la vivienda y en las escaleras, pero insistió en que no pretendía prender fuego a toda la casa.

Asimismo, el hombre argumentó que solo utilizó "dos vasos" de gasolina de su equipo de jardinería y que lo hizo en un momento de frustración porque, según dijo, la mujer lo había dejado "a cargo de todo" en otras ocasiones, y casi no hablaban ni compartían tiempo juntos.

El relato de la víctima, sin embargo, dibuja un panorama muy distinto. Según ella, el acusado solía insultarla de manera humillante, especialmente cuando bebía, y mencionó que la llamaba "hija de puta" y "puta". Afirmó que él consumía alcohol desde la mañana y que volvió a vivir con él tras una separación porque no tenía otro lugar donde quedarse.

La noche de los hechos, explicó, escuchó cómo él anunciaba que "iban a morir juntos" mientras vertía gasolina en la puerta de su habitación. Tras huir de la casa, relató que el hombre la persiguió y trató de impedirle salir, golpeándola en el rostro.

Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar describieron al acusado como "claramente afectado" por el consumo de alcohol y violento cuando se le comunicó su detención. La intervención de un perito destacó que el fuego, que solo afectó a un escalón de la escalera, no llegó a propagarse y que "no existió gran riesgo para la vida de las personas". Sin embargo, una médica forense señaló que, a pesar de la afectación leve del control de la conducta por el alcohol, el hombre comprendía las consecuencias de sus actos.

El caso, que procede del Juzgado de Instrucción nº1 de A Estrada, enfrenta al acusado a peticiones de pena de 12 años por parte de la Fiscalía y 16 años por la acusación particular, que resaltan la relación de celos y humillación constante hacia la mujer. La defensa, en cambio, aboga por la absolución, alegando que los hechos no implicaron intención de asesinato y se limitaron a daños en su propia propiedad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de septiembre de 2023, y desde entonces, el acusado permanece en prisión provisional.