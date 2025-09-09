Así es el bono para conciliar que cubre los campamentos de verano en Galicia

El Bono Concilia Familia, la ayuda económica de la Xunta de Galicia destinada a apoyar a las familias en períodos de vacaciones escolares o en situaciones puntuales de necesidad, ha vuelto a demostrar su gran acogida. En apenas 24 horas desde la apertura del plazo, más de 6.000 personas han presentado ya su solicitud para acceder a estas ayudas, que se pueden pedir hasta el próximo 8 de octubre.

La Consellería de Política Social e Igualdade destina este año 2,5 millones de euros a esta convocatoria, después de que en 2024 llegara a 15.000 familias gallegas. Su objetivo es claro: facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo que los menores dispongan de alternativas seguras y educativas mientras sus progenitores cumplen con sus responsabilidades profesionales.

A quién se dirige

El programa está dirigido a familias con hijos de entre 4 y 13 años, en las que ambos progenitores trabajen (o uno en el caso de las monoparentales), y que residan en Galicia.

La ayuda cubre distintos supuestos: desde la contratación de una persona cuidadora a domicilio hasta la asistencia a campamentos de verano, ludotecas u otros servicios de conciliación autorizados por la Xunta. También contempla situaciones excepcionales, como enfermedades del menor o del cuidador habitual, así como la necesidad de atender puntualmente a familiares de hasta segundo grado.

Qué importe alcanza

En cuanto a las cuantías, la ayuda asciende a un máximo de 500 euros por unidad familiar para la contratación de cuidados a domicilio, o de 200 euros por hijo en el caso de campamentos o servicios colectivos.

En general, se financia hasta el 75 % del coste, aunque este año se ha introducido una novedad importante: el apoyo llega al 100 % para familias numerosas, monoparentales, de acogida, con guarda con fines adoptivos, víctimas de violencia de género o con hijos con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

Qué se necesita

Para recibir el bono es necesario justificar los gastos mediante facturas y justificantes bancarios, o mediante contrato laboral en el caso de empleadas del hogar. El procedimiento, según ha explicado la Consellería, está diseñado para que la ayuda sea ágil y efectiva, garantizando que llegue a quienes más lo necesitan.

Con este programa, la Xunta busca dar respuesta a una de las principales demandas de las familias gallegas: poder conciliar sin que ello suponga una carga económica excesiva, especialmente en los meses de verano, cuando los menores disponen de más tiempo libre y los padres deben seguir trabajando.