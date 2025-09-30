Así es el brazo de bomberos más alto de Galicia: 64 metros y hasta 20 pisos

El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado la adquisición de un nuevo brazo articulado para el servicio municipal de bomberos, un vehículo que alcanzará los 64 metros de altura y que se convierte en la autoescala más alta de Galicia. Con una inversión de 1,1 millones de euros, este recurso permitirá operaciones de rescate e intervención en edificios de hasta veinte plantas, ampliando notablemente la capacidad de respuesta en emergencias en altura.

Durante la presentación, el alcalde, Abel Caballero, subrayó que este nuevo equipamiento “permitirá a los bomberos de Vigo operar en cualquier edificio de la ciudad, si fuese necesario”.

El regidor señaló además que se trata del brazo más avanzado del país, aunque en realidad el récord de altura en España lo ostenta el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que dispone de un modelo de 70 metros. Vigo sí se coloca, no obstante, a la cabeza en Galicia y entre las ciudades mejor dotadas del conjunto nacional.

La nueva escala sustituye al anterior brazo articulado de 55 metros, que en su momento también figuraba entre los más altos del Estado. La mejora supone un salto de casi diez metros en capacidad, lo que se traduce en mayores garantías de seguridad tanto para los profesionales como para la ciudadanía. Gracias a su articulación horizontal, la grúa puede acceder a puntos de difícil alcance donde las escaleras convencionales no llegan.

El anuncio se enmarca en un proceso más amplio de modernización del servicio de bomberos. Caballero recordó que este mismo año se inauguró el parque de bomberos Sergio Sanlés, en la zona de Tomás Alonso, y que antes de finalizar 2025 se sumarán seis nuevos vehículos, con una inversión cercana al millón de euros.

También se reforzará el personal. Las Ofertas Públicas de Empleo de 2021, 2022 y 2023 permitirán la incorporación de 33 nuevos bomberos, que tras su periodo de prácticas se integrarán de forma definitiva en 2026. A ello se añade la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo con 11 efectivos adicionales este año y 10 más en 2026.

“Una mejor dotación material y una magnífica formación hacen de los bomberos de Vigo un cuerpo de referencia en España”, concluyó el alcalde.