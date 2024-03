El BNG se hace la foto de grupo de la legislatura prometiendo una “oposición constructiva”

La decimosegunda legislatura autonómica en Galicia arrancará la Galicia ya tiene fecha para constituir el nuevo Parlamento: el 18 de marzo . Un acto al se encaminan las distintas fuerzas políticas con representación mostrando mensajes e imágenes cargados de unidad.

Así, si la semana pasada los 9 diputados del PSOE acudían juntos a por sus credenciales, hoy ha sido el turno de los 25 parlamentarios nacionalistas, que se han hecho en el Pazo do Hórreo su particular foto de familia antes de mantener un primer encuentro y prometer “una oposición constructiva”.

En este sentido, la líder del Bloque, Ana Pontón ha tomado la palabra para asegurar que tienen el reto de estar “a la altura” de la confianza depositada por los gallegos en las elecciones en las que el Bloque logró su mejor resultado histórico, situándose, apunta, “como alternativa fronte al Partido Popular”.

No obstante, y pese a ese mensaje constructivo sobre la forma en la que plantearán la oposición, la portavoz nacional del BNG ha comenzado instando al PP a no caer en la “soberbia política” y escuchar a los miles y miles de gallegos que no piensan como ellos. “Estamos hablando de más de 700.000”, ha recordado en referencia al número de votos obtenidos por la formación el pasado 18 de febrero.

Sobre esta base, Pontón ha afirmado estar dispuesta a llegar a acuerdos, aunque no se ha mostrado muy optimista dado que “hay muchas señales que nos indican que el Partido Popular va a mostrar su cara más absolutista y más sectaria y que seguirá al pie de la letra la estrategia de la crispación que le marcan desde Madrid”.

“Alternativa de gobierno”

Frente a esa “subordinación a los intereses del PP en Madrid”, Pontón ha asegurado que el BNG seguirá trabajando para demostrarle a la ciudadanía gallega que “hay otra forma de hacer política y otra manera de entender el país”.

“Actuaremos cómo alternativa de gobierno, aportando propuestas para responder a los retos que Galicia tiene sobre la mesa y no nos vamos a limitar a la crítica, sino que a cada problema explicaremos a los gallegos qué haría un gobierno del BNG para dar soluciones”, ha apuntado.

Sobre esta base, Pontón ha advertido que el BNG usará toda la fuerza que le dieron las urnas para defender todo aquello con lo que se comprometió: la sanidad pública, una enseñanza libre de recortes, una vejez tranquila y oportunidades para la gente joven.

“Aprovecharemos toda esa fuerza para defender una Galicia productiva, implicada en la lucha contra el cambio climático, que coloque la riqueza del país al servicio del país. Seremos la voz de esa mayoría social, pero esta vez sabiendo que tenemos detrás más ciudadanía que nunca”, ha concluido.