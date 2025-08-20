Brutal asalto en Vigo: detenidos tras torturar a un anciano de 90 años para robarle 20.000 euros

La madrugada del 15 de julio se convirtió en una pesadilla para un nonagenario de Vigo. Cuatro hombres irrumpieron en su vivienda de Coruxo y lo sometieron a un brutal asalto: lo encañonaron con un arma de fuego, lo amenazaron con un cuchillo, lo ataron y lo golpearon hasta que lograron que entregase 20.000 euros en efectivo y su tarjeta bancaria con el PIN.

El calvario del anciano no terminó aquella noche. Tres días después, los mismos delincuentes regresaron a la vivienda para robar una furgoneta cargada de maquinaria de obra. El vehículo apareció posteriormente en un parque forestal cercano, destrozado y abandonado.

Tras un mes de indagaciones, el Grupo UDEV-Robos de la Brigada Local de Policía Judicial logró identificar a los presuntos autores, todos ellos miembros de un grupo criminal especializado en robos con violencia en la provincia de Pontevedra.

Se trata de delincuentes habituales que, según los investigadores, no solo practicaban asaltos en domicilios y robos de vehículos, sino que también estaban vinculados al tráfico de drogas.

La operación culminó a primera hora de este miércoles, cuando los agentes irrumpieron en una vivienda de Coruxo y arrestaron a tres de los cuatro implicados.

En el registro encontraron pruebas incriminatorias: dos armas de fuego simuladas, caretas, dinero en efectivo, ropa utilizada en los golpes, material de obra y otros objetos que podrían relacionarlos con delitos cometidos en la última semana y en fechas anteriores.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para localizar al cuarto miembro de la banda. Mientras tanto, los tres detenidos se enfrentan a cargos por robo con violencia, robo con fuerza, robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal. En los próximos días pasarán a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vigo.