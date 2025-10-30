¿Canguros salvajes en España? Esta comunidad registra un hecho sin precedentes en nuestro país

Los canguros es uno de esos animales autóctonos que son propios de un determinado territorio. En este caso, viven principalmente en Australia, adaptándose a diversos hábitats como desiertos, llanuras o bosques. También están en otras partes de Oceanía como Tasmania, y es muy raro verlos en algún otro lugar del mundo. Pero curiosamente, en España si han estado, e incluso una Comunidad Autónoma, Galicia, tiene el registro de un canguro atropelladodentro de los límites de la región.

Un insólito caso que tuvo lugar en Dodro, en la provincia de La Coruña, en septiembre de 2024. Según medios locales, el animal había escapado de una finca privada en la que vivía legalmente y estaba identificado con chip. Un caso sin precedentes en el país ya no solo por el atropello del animal en sí, sino de la existencia de dicha especie entre nuestras fronteras.

Por qué Galicia es la única región de España que se vio un canguro y fue atropellado

El hecho se hizo especialmente viral en redes sociales, donde se compartió un mapa junto al dato de "Atropellos de canguros en 2024 por Comunidades Autónomas". Todas, salvo Galicia, marcaban cero, como es lógico en un país donde no se avistan canguros. Galicia, sin embargo, marcaba uno, lo que llamó la atención de los usuarios, avivando de nuevo el hecho ocurrido en el municipio coruñés.

"Me ha parecido muy interesante esta estadística de canguros atropellados en España por Comunidades Autónomas en 2024", decía el usuario que compartió el mapa, mostrando no solo su estupefacción, sino también miles de reacciones y la sorpresa de todos aquellos que vieron su publicación.

Según La Voz de Galicia, el dueño de aquel canguro tiene una tienda de animales en Padrón y lo tenía en una finca junto a su casa en Dodro, hasta que se escapó cuatro meses antes del suceso y se asentó en una cabaña de vacas del núcleo de Susavila. Allí permaneció hasta que volvió a escapar y fue atropellado.

Se trataba de una hembra de canguro, y para más inri, no era el primer ejemplar que el dueño criaba en su vivienda, aunque sí ha sido el último hasta la fecha. "Ahora entiendo por qué hay tantos carteles de peligro de fauna salvaje", escribió uno. "Pensaba que era un meme, pero resulta que pasó de verdad", corroboraba otro.

Los canguros no son animales salvajes en España, sino exóticos, y su tenencia se puede dar bajo permiso. El canguro atropellado en Galicia no es el primer caso habido en nuestro país, pues también ha habido casos de otras especies de estos animales escapados de fincas privadas donde vivían como mascotas, así como canguros en zoológicos españoles, donde incluso han nacido crías.

¿Es legal tener animales exóticos en España? Estos son los permitidos e ilegales en nuestro país

La presencia de animales exóticos en recintos privados hace posible sucesos puntales como el que se experimentó en Dodro. La tenencia de este tipo de especies está regulada por ley, y más allá de las domésticas, las nativas de otros países, raras o amenazadas también es posible en nuestro país, aunque la tenencia de ciertos tipos de fauna como el cerdo vietnamita, el mapache o el caracol manzana es ilegal.

Asimismo, en España hay animales exóticos permitidos hasta ahora. Aves como ninfas, cacatúas o agapornis, así como erizos, hurones, reptiles o conejos que son típicos de otros países también se pueden tener. Otros ejemplos son las iguanas, las lechuzas o las ratas de bambú.