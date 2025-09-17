Cazado en República Dominicana: detienen a un joven que huyó tras violar y grabar a una joven en Vigo

La fuga terminó en el Caribe. La Policía Nacional de la República Dominicana, en coordinación con Interpol Santo Domingo, ha detenido en San Pedro de Macorís a un ciudadano dominicano condenado en Vigo por la violación de una joven de 18 años y que había escapado de España antes de ingresar en prisión.

El arresto se produjo cuando el hombre, de 32 años, circulaba en un vehículo por el sector Restauración. Agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste, junto a oficiales de la OCN Interpol, desplegaron un operativo que permitió su captura.

Tras la detención, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo para ser presentado ante el Ministerio Público y dar inicio al proceso judicial correspondiente. El caso ha sido confirmado por las autoridades dominicanas, según apunta la Agencia EFE.

Violación grabada

El detenido había sido condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a una pena de once años y medio de prisión por la agresión sexual cometida en septiembre de 2022 en un piso de la Travesía de Vigo.

La sentencia acreditó que, junto a otro hombre, forzó a la víctima en contra de su voluntad, ignorando sus súplicas y sometiéndola a penetraciones vaginales y anales. Además, el ahora detenido grabó con su teléfono móvil un fragmento de 14 segundos, lo que derivó en una condena adicional por descubrimiento y revelación de secretos.

La Sala otorgó, en su momento, plena credibilidad al relato de la joven, destacando la coherencia y persistencia de su declaración, reforzada por los informes forenses y el testimonio de los agentes que la encontraron en estado de shock, repitiendo entre sollozos frases como “¿Cómo me has hecho esto?”. La víctima fue diagnosticada de un cuadro ansiosofóbico y secuelas compatibles con estrés postraumático.

Ambos condenados fueron obligados a indemnizar de forma conjunta a la víctima con 17.000 euros por los daños psíquicos y morales sufridos, aunque el hoy detenido consignó antes del juicio 7.500 euros, lo que le permitió beneficiarse de la atenuante de reparación parcial del daño.

Pese a la condena firme, consiguió abandonar España y regresar a su país de origen. Desde entonces permanecía fugado hasta que, finalmente, las autoridades internacionales lo han localizado y arrestado en República Dominicana.

Ahora se abre el procedimiento para su extradición y el cumplimiento efectivo de la pena impuesta en España.