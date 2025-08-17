Choque brutal en la N-640: dos heridos y un conductor atrapado tras la colisión de un coche y una furgoneta en Lugo

Un grave accidente de tráfico sacudió la madrugada del domingo en la carretera N-640, a su paso por la provincia de Lugo, dejando dos personas heridas y movilizando a los servicios de emergencia en una operación de rescate urgente. La alerta fue emitida por un ciudadano alrededor de las 02:15 horas, informando de la presencia de un conductor atrapado en su vehículo tras una colisión entre un turismo y una furgoneta.

Los Bomberos de Lugo acudieron rápidamente al lugar del siniestro, donde emplearon herramientas de excarcelación para liberar al conductor, que había quedado inmovilizado en el interior del coche. Ambos heridos fueron trasladados a centros sanitarios, aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

La intervención de los servicios de emergencia fue rápida y eficaz. Bomberos y Guardia Civil trabajaron de forma coordinada: mientras los primeros se encargaban de las labores de rescate, los agentes regulaban el tráfico y abrían diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.