El conductor ebrio que mató a un motorista en Lugo, condenado a tres años de prisión

El Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo ha condenado a tres años de prisión a J.M.L.M. por causar la muerte de Roberto Rubio López, conocido popularmente como 'Paradela', tras atropellarlo mientras conducía ebrio en septiembre de 2022. El acusado, que triplicaba la tasa máxima permitida de alcohol en sangre, embistió con su coche la motocicleta de la víctima cuando esta se encontraba parada en un semáforo de la Ronda do Carme.

Según recoge la sentencia, el impacto fue tan violento que arrastró al motorista y su vehículo durante 22 metros. La víctima, un lucense de 50 años aficionado a las motos y a los dardos, murió en el acto. El golpe hizo que incluso saliera despedido el casco tras chocar contra el parabrisas.

El tribunal ha decretado que el acusado circulaba a una velocidad inadecuada y bajo los efectos del alcohol, con una tasa de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La jueza lo declara autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La jueza rechaza agravantes adicionales

La acusación particular, ejercida por la hija, la madre, la hermana y la pareja del fallecido, reclamaba nueve años de cárcel al sumar un delito de conducción temeraria. Sin embargo, el tribunal no apreció este ilícito al considerar que no se logró determinar de forma objetiva la velocidad del vehículo ni se acreditaron otros elementos agravantes más allá del consumo de alcohol, que ya es penalizado de forma independiente.

Durante el juicio, la defensa intentó minimizar la responsabilidad del acusado alegando que el fallecido también había consumido alcohol, que no llevaba bien colocado el casco y que la motocicleta presentaba deficiencias. No obstante, la sentencia, de 27 folios, desestima estos argumentos. En ella, la jueza subraya que "el hecho de que el motorista se hallara bajo los efectos del alcohol resulta irrelevante", ya que "consta acreditado que portaba el casco en el momento del choque, que además es precisamente ese elemento el que impacta contra el parabrisas, saliendo desprendido posteriormente".

Asimismo, concluye que "la prueba de cargo sobre la conducción bajo los efectos del alcohol del acusado resulta fuera de toda duda", sustentada tanto por las diligencias policiales como por la propia declaración del acusado.

Ingreso en prisión pendiente de recurso

Además de la pena de cárcel, el condenado perderá el permiso de conducir durante cuatro años y seis meses. El fallo judicial no es firme, por lo que la defensa aún puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo. En caso de no prosperar, J.M.L.M. deberá ingresar en prisión una vez se decrete la ejecución de la sentencia.