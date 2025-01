La cuna vacía: continúa el declive de la natalidad en Galicia

Bajo el cielo gallego, la cuna vacía parece haberse convertido en un símbolo de una comunidad que, mes a mes, afronta un desafío casi permanente en lo que a la natalidad se refiere. La caída del 4,6% en nacimientos en los once primeros meses de 2024 refleja una realidad que contrasta con la media nacional, dejando a Galicia atrapada en una espiral descendente de baja natalidad y envejecimiento poblacional.

Los datos que acaba de publicar hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) iniciden en preocupante evidencia: la Comunidad registró 12.283 nacimientos entre enero y noviembre del año pasado, lo que supone ese 4,57% menos que en el mismo periodo de 2023.

Este porcentaje es, asimismo, muy superior al promedio nacional, que no sólo no desciende sino que refleja un incremento del 0,8%. Así, en España nacieron 296.100 niños entre enero y diciembre, frente a los 293.736 bebés que vieron la luz en esos once primeros meses de 2023.

En este marco, cabe señalar que esos 12.283 nacimientos en lo que va de 2024 suponen el peor noviembre en la serie histórica actual, que se remonta más de una década llegando al año 2013. Muy lejos, por ejemplo, de los 18.156 contabilizados en ese 2013, de los 17.760 de 215 o incluso de los 14.182 de 2020.

Con estos números, Galicia se posiciona como la comunidad con mayor descenso de España en el acumulado del año 2024, únicamente superada, en los datos del INE, por Ceuta, que arroja una disminución del 5,19%. Como contraposición, destacan los incrementos registrados en Madrid (5,24%), Baleares (6,45%) o Cantabria (12,45%),

En cuanto a las defunciones, hasta la semana 48 del año pasado (del 25 de noviembre al 1 de diciembre), el INE estima que en Galicia fallecieron 29.911 personas, lo que representa un aumento del 0,87%. Durante todo el 2024, murieron en Galicia 32.482 personas, un 0,91% menos que en el año anterior.

La estadística ya incluye el dato de la primera semana de 2025, con 657 fallecimientos, lo que supone una disminución del 25,5% en comparación con la misma semana de 2024.