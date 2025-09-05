El delegado del Gobierno en Galicia pide a la Xunta actuar ante la salida de Ryanair

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha solicitado a la Xunta que "se ponga al frente de las responsabilidades" y trabaje conjuntamente con los municipios afectados por la salida de Ryanair para "abrir nuevas vías turísticas".

Según recoge Europa Press, Blanco insistió en que la Xunta debe “actuar, ponerse en marcha y no de perfil”, y calificó la retirada de la compañía aérea como “absolutamente injustificable”.

Blanco afirmó que la Xunta “debe dejar de justificar el tira y afloja con Ryanair y ponerse al frente, trabajar y no ausentarse ni confrontar con el Gobierno”.

Sobre el Plan de trenes de cercanías, Blanco explicó que se presentará de forma “inmediata” y destacó su relevancia para toda Galicia. Además, indicó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, adelantó que el compromiso previsto para el último trimestre del año se adelantará y que la semana próxima se podrá ver el plan en detalle.

“Cumplimos”, concluyó el delegado del Gobierno.