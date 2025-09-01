Detenido en Lugo un hombre que distribuía drogas en patinete eléctrico

La Policía Nacional detuvo en Lugo a un hombre acusado de tráfico de drogas que utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse y realizar entregas a sus clientes.

La investigación se centró en la zona sur de la ciudad, donde los agentes habían detectado un posible punto de venta ilegal.

Según recoge Europa Press, el dispositivo se puso en marcha tras varios días de vigilancia en la Avenida de Fontiñas, donde finalmente se localizó y arrestó al sospechoso. En el momento de la detención, los agentes le incautaron varias dosis de cocaína y dinero en efectivo que se presuntamente procedía de la actividad ilícita.

La operación permitió además la intervención de material destinado a la preparación de las sustancias, como plásticos cortados para elaborar dosis y medicamentos empleados como sustancias de corte.