Detenido un vecino de Mazaricos (A Coruña) como supuesto autor de un incendio forestal al realizar labores agrícolas

Un vecino de Mazaricos ha sido detenido como presunto autor de un incendio forestal originado durante labores agrícolas en el municipio de Zas. El fuego, registrado el pasado 6 de agosto en la localidad de Prudenza, llegó a reproducirse tres días después debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Según informa Europa Press, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Corcubión abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Tras investigar la zona, los agentes determinaron que el incendio comenzó en una finca donde se habían realizado trabajos con maquinaria agrícola.

Posteriormente, localizaron la maquinaria empleada y comprobaron que carecía de los sistemas de retención de chispas obligatorios según la normativa vigente de prevención de incendios.

Con la identidad del sospechoso confirmada, la Guardia Civil procedió a su detención por un presunto delito de incendio forestal por negligencia grave. El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión junto con las diligencias practicadas.