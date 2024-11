Dimite el coordinador de Cultura del PPdeG tras criticar la “incompetencia” del conselleiro López Campos

Daniel Chapela, coordinador de la Comisión de Cultura del PPdeG, ha decidido dimitir de su puesto y abandonar el partido, tras expresar su malestar por lo que considera la “incompetencia” del conselleiro de Cultura, José López Campos, y su gestión de la política lingüística.

Además, el joven concejal de Bueu (Pontevedra) ha optado por seguir como edil no adscrito, comprometido con los vecinos, pero desvinculado de la disciplina del PPdeG.

Chapela, de 22 años, quien asumió la coordinación de Cultura del PPdeG en 2022, ha sido un firme defensor de una política cultural galleguista y conservadora. En su dimisión, ha subrayado el impacto negativo de la reestructuración de la Consellería de Cultura bajo el liderazgo de López Campos, que ahora también asume las competencias en Lingua y Xuventude.

A juicio de Chapela, este cambio resultó en un equipo "claramente incompetente", incapaz de gestionar adecuadamente temas fundamentales como la política lingüística, especialmente en lo que respecta a la negociación de un pacto por el gallego.

El político también se mostró crítico con las recientes declaraciones del conselleiro sobre el pacto por el gallego, que consideró una “evidencia más de la incapacidad” para dar soluciones efectivas y generar un futuro esperanzador para la lengua gallega. En este contexto, Chapela aseguró que la política de la Xunta no ha logrado transmitir los mensajes necesarios en un momento clave para la lengua de Galicia.

A las tensiones a nivel autonómico se sumaron problemas locales en su municipio. Chapela detalló su creciente descontento con su relación con la portavoz del PP en Bueu, Elena Estévez. Durante el pleno de julio, se enfrentaron por un proyecto urbanístico en Beluso, que implicaba la eliminación de aparcamientos para crear una zona verde. A pesar de que la postura oficial del grupo fue la abstención, Chapela votó en contra, cumpliendo con su compromiso de oponerse al cierre. Esta decisión provocó la apertura de un expediente sancionador contra él, aunque finalmente no se materializó.

El concejal argumentó que esta situación refleja un estilo político centrado más en la imagen pública que en la construcción de soluciones reales para los problemas de los ciudadanos. Para él, la política debe ser un “medio para solucionar los problemas de la gente”, no un simple juego de apariciones y discursos vacíos.

Después de meses de reflexión, Chapela ha decidido que no puede seguir formando parte de un partido que, según él, no tiene un proyecto claro ni el interés real de generar un cambio positivo. Por eso, ha decidido abandonar su cargo en la Comisión de Cultura del PPdeG y darse de baja como militante, aunque continuará trabajando como concejal no adscrito en Bueu, manteniendo su lealtad a los compromisos adquiridos con los vecinos del municipio.