Dos brigadistas, uno muy grave, y un bombero siguen ingresados en el hospital de A Coruña

Dos brigadistas y un bombero continúan ingresados en el hospital de A Coruña tras resultar heridos en los incendios que afectaron a Galicia durante el mes de agosto.

Según recoge la Agencia EFE, el brigadista más joven, de 18 años, se encuentra estable pero en estado muy grave debido a quemaduras de tercer grado que afectan al 40% de su cuerpo y a intoxicación por inhalación de humo.

El segundo brigadista, de 26 años, presenta quemaduras de segundo grado en un 15% de su cuerpo y se encuentra estable, aunque con pronóstico grave.

El bombero, de 46 años, también sufrió quemaduras de segundo grado, afectando al 10% de su cuerpo, y su estado es estable con pronóstico grave.

Los tres permanecen ingresados en la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).