Este es el histórico símbolo de Vigo con pasado templario que homenajea la ONCE en su cupón

Hay árboles que echan raíces no sólo en la tierra, sino también en la memoria de un pueblo. No son simples testigos del tiempo, sino guardianes de su historia. Vigo tiene uno de esos árboles: el olivo que se alza en el Paseo de Alfonso XII, firme, centenario, rodeado de hierro forjado que vela un tesoro. La ONCE ha querido rendirle tributo y lo convertirá este lunes, 24 de junio, en el rostro de su cupón dentro de la serie “Abraza tu árbol”.

La elección, realizada por Roberto Carlos Gaspar, director de la ONCE en Vigo, en colaboración con el Ayuntamiento, reconoce la belleza y la longevidad de este ejemplar, sí, pero también lo que representa: el símbolo por excelencia de la ciudad olívica. No en vano, su figura preside el escudo heráldico de Vigo y dio sobrenombre a toda la urbe: la ciudad olívica.

Un olivo con pasado templario

La historia de este árbol es casi legendaria. Según la tradición, un gran olivo fue plantado por los caballeros templarios en el atrio de la iglesia de Santa María, allá por el siglo XII.

Cuando se levantó el templo actual, aquel árbol fue talado. Pero no murió del todo: una rama fue recogida por Manuel Ángel Pereyra, administrador de la Aduana, quien la plantó en su huerto. La ciudad fue creciendo y aquel brote, convertido ya en árbol, fue trasplantado por sus descendientes al actual Paseo de Alfonso XII.

Cupón con el olivo. ONCE

Allí se alza desde hace más de dos siglos, protegido por una verja que es su resguardo físico y simbólico. En ella se colocó, en agosto de 1932, una placa de bronce con una promesa de los vigueses: “Amor, de su lealtad y de su abnegación por la ciudad amada”.

Más que un árbol

Este olivo no es únicamente una pieza botánica ni una nota de color urbano. Es un testigo de siglos, de generaciones que han pasado a su sombra, de historias que han brotado en torno a sus raíces.

En 2010, una batería de sensores confirmó lo que ya se intuía: su edad ronda los 200 años y su estado de salud era excelente. Pero hay cosas que no miden los sensores: el arraigo emocional, el orgullo cívico, la identidad compartida.

La serie “Abraza tu árbol” de la ONCE quiere destacar precisamente eso: árboles que, por su historia, su rareza o su valor simbólico, merecen ser abrazados con los brazos y también con la memoria.

Un pedazo de Vigo en cinco millones de boletos

Este lunes, millones de personas verán el rostro de este árbol en los boletos del sorteo de la ONCE. Y tal vez no sepan que no se trata de un olivo cualquiera, sino de un pedazo del corazón de Vigo.

Porque allí, bajo sus ramas, los vigueses juraron amor eterno a su ciudad. Sus hojas han resistido guerras, tormentas y olvidos. Y aún sigue en pie, como un anciano sabio, contemplando desde lo alto el devenir de la urbe y de la mar.