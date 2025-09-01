Evacuadas tres personas por intoxicación de humo tras el incendio de una vivienda en Vigo

Tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital tras resultar intoxicadas por el humo provocado en el incendio de una vivienda en Vigo. El fuego, registrado en un piso de la calle García Olloqui, obligó además a ventilar la vivienda y el edificio completo.

Según informó el 112 Galicia, la alerta se recibió alrededor de las 07:40 horas de hoy a través de la llamada de un particular que advirtió de que una habitación estaba ardiendo.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Vigo y efectivos de la Policía Local. Los agentes utilizaron extintores para contener las llamas hasta la llegada de la dotación de bomberos, que sofocó el fuego y confirmó que el origen se encontraba en un colchón.

En el dispositivo también participó el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a las tres personas afectadas por inhalación de humo antes de su evacuación al hospital.