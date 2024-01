El examen del móvil de Déborah Fernández no logra recuperar ninguna información

El examen del teléfono móvil de Déborah Fernández, la joven viguesa que apareció muerta en una cuneta de O Rosal (Pontevedra) en 2002, no ha logrado recuperar ninguna información relativa a contactos, llamadas o SMS del terminal.

Así lo ha notificado a las partes el juzgado de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra), tras el análisis realizado por la Policía Nacional al móvil, hallado en dependencias policiales casi veinte años después de que la madre de la joven lo entregara a las autoridades.

En un comunicado, la familia de Déborah Fernández recuerda que el teléfono apareció sin su tarjeta SIM, un hecho "que no se ha explicado" a pesar de las reclamaciones realizadas por sus abogados.

"Si bien era esperado este resultado", subrayan los letrados de la familia de la víctima, éstos han mostrado su "indignación" al comprobar que el informe policial sobre ese teléfono está firmado en septiembre de 2023 y que no fue entregado al juzgado hasta el pasado 15 de enero.

Además, censuran que dicho informe solo contenga "nueve líneas" y no ofrezca explicaciones sobre las actuaciones que se llevaron a cabo tras el hallazgo del terminal, cuando además la Policía y el juzgado se negaron a que los peritos de parte estuvieran presentes en su examen.

Toma de ADN

El juzgado ha notificado también que se procederá a la toma de ADN del único investigado por la muerte de Déborah Fernández, el exnovio de la joven, ya que el trámite realizado en 2002 "era irregular", según los abogados de la familia, y no había "datos fehacientes" de que fuera su ADN.

La segunda toma de ADN realizada en 2010, añaden en su comunicado, "o bien no se remitió al Instituto Nacional de Toxicología o bien el resultado de la misma no se unió a las actuaciones, pues no constaba el resultado de dicha prueba".

La familia asegura ser "consciente" de que no va a aparecer ADN de nadie que concuerde con el semen hallado en el interior de la joven y en un pañuelo de papel que había junto a su cuerpo porque, a su juicio, "se puso ese semen para despistar".