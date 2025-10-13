Galicia destinará 30 millones de fondos europeos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que el Gobierno gallego destinará 30 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Estos fondos procederán de una reprogramación de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que permitirá dirigir parte del presupuesto a actuaciones urgentes de rehabilitación y prevención.

La medida forma parte de una actualización global de los programas Feder y FSE de Galicia para el período 2021-2027, con el fin de adaptarlos al nuevo contexto europeo y responder a desafíos como el cambio climático, la dependencia energética o la transformación industrial. “Reprogramamos una parte de los fondos para atender las necesidades más urgentes sin perder de vista la competitividad, la innovación y la sostenibilidad”, explicó Rueda tras el Consello da Xunta.

Respuesta europea para la reconstrucción

La iniciativa se apoya en el mecanismo Restore (Apoyo regional urgente para la reconstrucción), regulado por el Reglamento (UE) 2024/3236, que permite destinar hasta un 3 % de la ayuda Feder a este tipo de actuaciones. En el caso gallego, los 30 millones de euros se invertirán en la reconstrucción de infraestructuras públicas y ambientales dañadas, en la restauración hidrológica y forestal, en la renovación de equipamiento afectado —como motobombas o vehículos de extinción— y en medidas de prevención y adaptación al cambio climático.

Entre las actuaciones concretas destacan el acondicionamiento y mejora del aeródromo de Antela (Sandiás), la construcción de la nueva base aérea de Setecoros (Valga) y las obras de mejora en la base aérea de Campiño (Pontevedra). “Se trata de reforzar las infraestructuras que permiten actuar con rapidez y eficacia ante emergencias ambientales y proteger mejor nuestro territorio”, apuntó Rueda.

Fondos europeos con nuevas prioridades

La modificación de los programas Feder y FSE, consensuada con la Comisión Europea, se enmarca en el nuevo Reglamento (UE) 2025/1914, que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de reorientar recursos de cohesión hacia las nuevas prioridades comunitarias. En el caso del programa Feder Galicia, la propuesta será aprobada por Bruselas en las próximas semanas y se centra en reforzar la investigación y la innovación en tecnologías estratégicas, impulsar la resiliencia hídrica, fomentar la gestión sostenible del agua y promover el acceso a una vivienda accesible y sostenible.

La Xunta también reforzará las líneas de apoyo al sector de la automoción, considerado una industria estratégica para Galicia, con medidas destinadas a su competitividad y descarbonización. Estas actuaciones se integran en los principales planes autonómicos, como el Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, la Iniciativa estratégica en aeroespacio, seguridad y defensa 2025-2030, el Plan director de la automoción 2025-2027 o la Estrategia gallega de suelo residencial, que prevé duplicar el parque público de vivienda.

Más flexibilidad y anticipos

La reprogramación permitirá a Galicia acceder a un anticipo adicional del 1,5 % del total de los fondos Feder, al superar el 10 % del programa reorientado. Además, se amplía un año el plazo de elegibilidad del gasto, hasta el 31 de diciembre de 2030, y se incrementa la cofinanciación europea de las nuevas prioridades del 60 % al 70 %, con un anticipo del 20 % de las cantidades asignadas.

En el caso del Fondo Social Europeo (FSE), cuya modificación ya fue aprobada por la Comisión Europea el pasado julio, se incorporan nuevas actuaciones para mejorar las cualificaciones en tecnologías estratégicas y reforzar las políticas de acceso a la vivienda.

En total, de los casi 1.400 millones de euros asignados a Galicia en los programas Feder y FSE, unos 118 millones podrán destinarse a nuevos ámbitos y prioridades vinculados a los grandes retos de la comunidad y de la Unión Europea.