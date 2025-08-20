Galicia suma 11 detenidos y 22 investigados por los incendios forestales de este verano

Galicia vive un verano marcado por las llamas y por una intensa ofensiva policial contra quienes prenden fuego al monte. Según la Delegación del Gobierno, ya son 11 las personas detenidas y otras 22 las que están siendo investigadas en distintos puntos de la comunidad como presuntas autoras de incendios forestales. El mensaje es contundente: iniciar un fuego puede tener consecuencias penales de hasta 20 años de prisión, en función de la gravedad de los daños ocasionados.

En este marco, uno de los episodios más significativos se produjo en Vilardevós (Orense), donde un incendio arrasó 578 hectáreas y obligó al confinamiento de dos localidades. El presunto responsable, un vecino de 47 años con antecedentes, fue detenido en el marco de la operación “Penas Lires” y ya ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden de la jueza del Tribunal de Instancia de Verín.

La magistrada justificó la medida por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, dada la elevada pena a la que podría enfrentarse.

Un “pirómano urbano” en Santiago

Asimismo, hoy se conocía que la Policía Nacional y la Policía Local de Santiago también han arrestado a un hombre acusado de provocar al menos cinco incendios en apenas un mes. Dormía en la calle y portaba mecheros y cerillas en una bolsa.

Según los investigadores, prendió fuego en buzones, contenedores y zonas de matorral próximas a naves comerciales. Los daños superan los 5.000 euros y en algunos casos se llegó a movilizar a bomberos y agentes forestales para evitar que las llamas alcanzasen edificios. El detenido ya ha pasado a disposición judicial.

Detención en Poio

Por su parte, en Poio (Pontevedra), la Guardia Civil ha detenido a un vecino de 34 años con antecedentes como presunto autor de un incendio que calcinó mil metros cuadrados en O Vao.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a los agentes, que lo localizaron en su domicilio. El hombre reconoció los hechos en el momento y fue trasladado al Juzgado de Guardia de Pontevedra. Para sofocar el fuego fue necesaria la intervención de bomberos de O Salnés y Pontevedra con apoyo de una motobomba.