Galicia suma ya 242 playas sin humo, cerca de un 30% del total

Con más de 1.500 kilómetros de costa, Galicia se posiciona como la comunidad autónoma española con mayor número de playas. Su geografía, marcada por rías, cabos y acantilados, ha dado lugar a una costa escarpada y repleta de calas y arenales de gran belleza. Más de 860 playas según un estudio de Statista entre las que, cada vez más, figuran aquellas libres de humo.

En concreto, y según ha dado a conocer hoy el Gobierno gallego, hasta 242 arenales de 82 ayuntamientos de la Comunidad han sido declarados ya libres de humo, lo que supone cerca del 30% del total.

Asimismo, 45 ayuntamientos han logrado la categoría de oro en el marco de la Red Gallega de Playas sin Humo. Un estatus que sólo se alcanza cuando se tienen declarados todos los arenales libres de humo. De esos 45, 22 han logrado por primera vez este reconocimiento.

Además, otros 8 municipios han alcanzado la distinción de plata, al contar con más del 50% de sus playas sin humo.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha hecho entrega hoy en Cabanas (A Coruña) de los diplomas de estas categorías de oro y de plata. Un acto durante el que ha puesto en valor la expansión de esta red, que permite limitar el consumo de tabaco en espacios naturales, convirtiéndose en una herramienta eficaz para proteger la salud de la población gallega y preservar los espacios naturales.

El responsable de la Sanidad gallega ha remarcado que “la creación de espacios sin humo no solo protege la salud de los no fumadores, sino que también transmite un mensaje poderoso a la juventud: lo normal es no fumar”. “Esta es una de las claves para prevenir el inicio del tabaquismo en las nuevas generaciones y para promover un modelo social más saludable”, añade.

El 19% de los gallegos fuman

Los últimos datos del Sistema de Información de Consumo de Riesgo en Galicia (SICRI 2023) revelan que el 19% de la población gallega mayor de 16 años es fumadora, con una prevalencia más alta en el grupo de 25 a 44 años (25%).

Además, el 25% de la población está expuesta al humo del tabaco de forma diaria u ocasional. Durante su intervención, el conselleiro ha incidido en la importancia que tiene reducir estas cifras, señalando que la expansión de las redes de espacios libres de humo en Galicia es una prioridad en la lucha contra el tabaquismo.

La iniciativa de Playas sin Humo tiene, además, un impacto positivo sobre el medio ambiente. La eliminación del consumo de tabaco en las playas contribuye a mantener limpios los espacios naturales, evitando que las colillas –uno de los residuos más contaminantes y difíciles de degradar– acaben en los arenales y en los ecosistemas marinos.

Red gallega de Puertos y Parques sin humo

Junto con las playas, Galicia cuenta ya con la Red de Puertos sin Humo (creada en 2018) y la Red de Parques sin Humo (lanzada en 2022), que ya incluye 43 parques de 43 ayuntamientos.

El conselleiro de Sanidade ha puesto en valor el éxito de la colaboración entre instituciones, ayuntamientos y la ciudadanía para avanzar hacia un futuro sin humo. El objetivo a largo plazo es consolidar esta cultura de espacios sin humo en toda Galicia, promoviendo estilos de vida saludables y preservando nuestro medio ambiente para las generaciones futuras.