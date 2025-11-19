Incautados 43 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto de Marín (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han decomisado 43 kilos de cocaína en un portacontenedores atracado en el puerto pontevedrés de Marín.

Según fuentes conocedoras de la investigación, consultadas por Europa Press, la intervención se produjo el martes y forma parte de los controles rutinarios que se intensifican en los muelles gallegos, considerados un punto estratégico en el tránsito internacional de mercancías.

El estupefaciente viajaba a bordo del buque ‘Andrea’, una embarcación de 132 metros de eslora que cubre rutas comerciales internacionales y que, tras la inspección, continúa navegando rumbo a Algeciras.

La cocaína, distribuida en paquetes perfectamente empaquetados y protegidos, estaba oculta en la estructura de un contenedor refrigerado, un método habitual empleado por las organizaciones criminales para aprovechar huecos técnicos y sortear los sistemas de detección.

La operación permitió localizar e intervenir rápidamente la carga ilícita, que ha quedado a disposición de la autoridad judicial. Por el momento, no hay detenidos, y la investigación continúa abierta para determinar el origen del envío, su punto previsto de descarga final y la posible conexión con redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas.