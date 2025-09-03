Un incendio calcina una nave municipal en Baleira (Lugo) sin causar daños personales

Una nave de uso municipal ardió este miércoles por la mañana en la localidad de O Cádavo, en Baleira (Lugo), por causas que aún se desconocen. El incendio, declarado poco antes de las 06:30 horas, provocó daños materiales, aunque estos pudieron ser mayores de no haberse retirado a tiempo la maquinaria que se encontraba en el interior.

Según recoge Europa Press, el alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga, explicó que el fuego comenzó en una zona del almacén donde había restos de materiales. Antes de que las llamas se extendiesen, se logró sacar al exterior los vehículos municipales (entre ellos camiones de basura, de obras y una cesta elevadora), que no sufrieron desperfectos.

Tras recibir el aviso en el 112, los bomberos de Sarria acudieron al lugar y dieron por extinguido el incendio alrededor de las 10:00 horas. El suceso no llegó a afectar a edificaciones cercanas, ya que la nave se encuentra situada a más de 25 metros de otras construcciones, en la carretera que une O Cádavo con Meira.

El regidor confirmó que no hubo que lamentar daños personales. Solo se registraron pérdidas materiales de menor entidad tras haber puesto a salvo la maquinaria.

En el recinto se almacenaban también escombros y otros restos destinados a reciclaje, que fueron retirados por los bomberos al exterior para que acabaran de arder sin riesgo para el edificio.