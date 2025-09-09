La jueza deja en libertad al joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía al expirar el plazo de detención

La jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), plaza 2, acordó ayer la puesta en libertad del joven detenido por su presunta relación con la muerte de su madre, de 61 años, al expirar el plazo máximo legal de detención y no poder ser interrogado por su delicado estado de salud.

Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el acusado no se encuentra en condiciones de que se le lean sus derechos ni de prestar declaración, por lo que la magistrada ofició al centro hospitalario para que comunique cualquier cambio en su evolución clínica y a la policía para que asegure su puesta a disposición judicial cuando las circunstancias lo permitan.

El joven, de 22 años, permanece ingresado en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tras precipitarse el pasado viernes desde el balcón del domicilio familiar, en la céntrica calle Duque de Rivas de Vilagarcía, donde se halló a la víctima sin vida.

El acusado sufrió politraumatismos, fracturas múltiples y shock hemorrágico, lo que obligó a su traslado urgente desde el Hospital do Salnés hasta Vigo.

La mujer fue encontrada boca abajo y entre abundante sangre en la vivienda, según detalló el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Aunque la investigación se encuentra aún en fase inicial, la Policía descarta, “con toda la prudencia”, la participación de terceras personas en el crimen.

El caso sigue bajo investigación policial y la evolución médica del joven determinará cuándo podrá ser llamado a declarar.