El PP logra la Alcaldía de Manzaneda (Orense) con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE

El Partido Popular ha alcanzado un acuerdo con dos antiguos concejales del PSOE para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), que situará al popular Pedro Yáñez al frente del consistorio. La iniciativa, firmada también por la edil popular Verena Yáñez Álvarez y los no adscritos Miguel Domínguez Hervella y Antonio Núñez Estévez, pone fin al mandato del socialista Amable Fernández, alcalde desde 2023.

Los promotores de la moción justifican el cambio de gobierno por la “grave situación de deterioro institucional, político y social” que, según sostienen, atraviesa el municipio. En su escrito, los firmantes acusan al actual gobierno de “improvisación” y de “carecer de proyectos de futuro”, al tiempo que denuncian “la ausencia de una hoja de ruta clara” y la falta de iniciativas “de dinamización económica o social”.

El PP de Manzaneda defiende que el relevo en la Alcaldía “es imprescindible para recuperar el diálogo, la planificación y la estabilidad institucional”. La moción, que será debatida en un pleno convocado para los próximos días, se enmarca, según la dirección comarcal del partido, en un contexto de “ingobernabilidad” derivado de la situación de minoría en la que se encontraba el equipo socialista.

Desde la dirección provincial del PP se subraya que la medida responde a un “acuerdo local” motivado por la parálisis del Ayuntamiento, donde el gobierno municipal “no contaba con apoyos suficientes para sacar adelante proyectos básicos”.

Un giro político en el municipio

El socialista Amable Fernández llegó a la Alcaldía en 2023 tras vencer con mayoría simple, logrando 396 votos y cinco concejales, frente a los 197 apoyos y cuatro ediles del PP. Sin embargo, la ruptura interna del grupo socialista el pasado verano, que se materializó en la salida de Domínguez y Núñez hacia el grupo de no adscritos, dejó al regidor en minoría y abrió la puerta al cambio político.

Con el apoyo de los dos tránsfugas, el PP suma ahora mayoría suficiente para hacerse con el bastón de mando municipal. El pleno para oficializar la moción está previsto para la próxima semana, momento en el que Pedro Yáñez tomará posesión como nuevo alcalde de Manzaneda.