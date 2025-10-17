Muere un hombre arrollado por un tren en A Rúa (Ourense)

Un hombre ha perdido la vida este viernes tras ser arrollado por un tren a la altura del municipio de A Rúa, en la provincia de Ourense. El suceso se produjo sobre las 7.30 horas de la mañana, en un punto no autorizado de paso del trazado ferroviario, según ha informado el 112 Galicia.

El aviso lo dio el personal de Adif, que comunicó al centro de emergencias que un tren acababa de atropellar a una persona en las proximidades del kilómetro 50 de la carretera OU-533. En esa primera llamada ya se advertía de que el hombre podría haber fallecido a consecuencia del impacto.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron equipos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Valdeorras, agentes de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil de la localidad. Los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El trágico accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre A Rúa-Petín y Montefurado, en la línea que conecta Ponferrada y Monforte de Lemos. Los efectivos de emergencia y personal técnico de Adif trabajan en la zona para esclarecer las circunstancias del suceso y restablecer el tráfico ferroviario lo antes posible.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni sobre las causas que le llevaron a encontrarse en ese punto de la vía. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.