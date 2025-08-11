El mural de Mon Devane en Castiñeiro conquista el premio internacional “Best of July”

El artista ourensano Mon Devane ha sido galardonado con el prestigioso premio internacional “Best of July” de Street Art Cities por su mural Juan el afilador de Castiñeiro, una obra que rinde homenaje a la memoria y el orgullo rural de Galicia.

La pieza, ubicada en la fachada que albergará la primera sede de RuralHaus en San Xoán de Río (Ourense), se impuso a trabajos de artistas de más de 35 países, con Reino Unido y Holanda en segundo y tercer lugar.

El mural retrata a Juan Pérez, un afilador de 89 años, símbolo de una generación de emigrantes y artesanos gallegos. Con su característico estilo monocromático y fotorrealista, Devane captura en la obra la dureza, dignidad y resiliencia de los oficios tradicionales, en particular el de los afiladores, que marcaron la identidad cultural gallega.

La futura RuralHaus aspira a convertirse en un espacio pionero de innovación rural viva en España. El proyecto, impulsado por Aldealista, busca unir la sabiduría ancestral de los mayores con herramientas contemporáneas como la inteligencia artificial, la creatividad artística, la ciencia y la gastronomía.

Su objetivo es transformar el conocimiento rural en soluciones de impacto global, a través de la formación en oficios tradicionales, la restauración sostenible y la creación de una red de aldeas como laboratorios de innovación social y artística.

“Que este reconocimiento a nivel mundial haya recaído sobre un mural situado en una aldea tan pequeña, y además en la que será sede de la RuralHaus, demuestra el poder del arte como motor de transformación social y comunicación global”, destacó Devane tras conocerse el fallo.

Este galardón asegura al artista un lugar en los Best of 2025, además de consolidar a la aldea de Castiñeiro como un referente internacional de la vanguardia rural y del arte urbano.