Patrones y mariscadores tachan de "residual" la incidencia del vertido de pélets

Patrones y mariscadores han tachado de "residual" el impacto del vertido de pélets en costas como la de Arousa y Ferrol y han pedido poner el foco en la limpieza de otros residuos con una mayor incidencia. "No se trata de sacar una cosa y meter las otras debajo de la alfombra", ha señalado el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Xulián de A Illa de Arousa, Juan José Rial Millán.

Tanto Millán como el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, y la mariscadora y vicepresidenta del Club Subacuático Pérez-Sub, Soraya Hermida, han coincidido en apuntar que "el problema" son los plásticos en general, más allá de los pélets. Lo han hecho este jueves en la presentación del balance del proyecto Plancton, de Afundación, con el que colaboran.

Según Millán, mariscadores, pescadores y voluntarios han revisado las playas de la zona día a día "y lo que encontraron fue una bolsa de 25 kilos sin deshacer; el resto fue residual". En esta línea, Chacartegui ha señalado que la Cofradía de Ferrol "ha recogido más plásticos con los contenedores de Plancton que todos los pélets de Galicia". Así, también ha calificado la aparición de los microplásticos de "residual" y ha recordado que ha afectado "mucho" a la reputación de los productos gallegos. A este respecto, ha lamentado que se les haya criticado por aclarar en un vídeo difundido en redes sociales que "no había mayor problema" con el pescado y el marisco de la zona, "cuando sí que nos ha afectado a la hora de la venta".

"La gente decía que se le metían los pélets al pescado como si fuera anisakis y eso ya a nivel local, no quiero pensar lo que pensará una persona de tierra adentro, que no ve la costa gallega, que solo ve las redes sociales o la televisión", ha señalado. "Me gustaría que estos voluntarios que ahora se rompen el pecho para recoger cuatro bolitas, den ejemplo no aportando más residuos al medio y recogiendo los que ven", ha aseverado.

Por su parte, la coordinadora general de RSC en Afundación, Pilar Alves, ha confirmado que la Obra Social de Abanca también ha participado en limpiezas de pélets, aunque ha insistido en la idea de que el mayor problema son los residuos plásticos. Tal y como ha explicado, las primeras limpiezas en las que participaron fue en el ayuntamiento de Muros, "el primer municipio en dar la voz de alarma". "Llevamos varios años recogiendo residuos y los pélets son un residuo más. No es que haya sobrevenido este problema, es que llevamos muchos años con este problema", ha incidido.

De hecho, ha apuntado, se han recogido unos 600 gramos de pélets frente a 230 kilos de otros residuos. Para ello, han tenido que investigar la situación "cambiante", así como las herramientas, dado que se trata de una recogida 'micro', por lo que incrementaron las medidas y establecieron zonas de seguridad para "tratar de no pisar y hundir los pélets".

Preocupación por los bancos marisqueros

Preguntados por la situación de los bancos marisqueros, todos se han mostrado muy preocupados, especialmente por el incremento de la temperatura del agua. Tal y como ha indicado Rial, la mortalidad del berberecho se sitúa en el 80% y para las distintas variedades de almeja se mueve entre el 80% y el 100%. Explica que a la subida de temperaturas, se suman las lluvias muy intensas que han caído en poco tiempo.

"No solo es un perjuicio para esta campaña, sino para las próximas. La situación ahora mismo en los bancos es bastante complicada", ha lamentado. Así, ha animado a todas las administraciones a colaborar para recuperar las zonas "entre todos" y, especialmente, ha hecho un llamamiento a los Gobiernos para que lancen ayudas y ha agradecido a Abanca que haya habilitado anticipos para "la gente que no puede esperar".

Soraya Hermida también se ha mostrado preocupada por la situación, especialmente a futuro, ya que cosas como la subida de las temperaturas o las riadas "son algo imposible de controlar". "Llevo 20 años trabajando en el mar y la cosa va a menos. Son muchas familias, pueblos enteros los que viven de eso. Por ejemplo, en Noia, el motor económico principal es el marisqueo. Es preocupante", ha comentado.