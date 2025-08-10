Incendios
Dos grandes incendios activos simultáneos movilizan a cientos de efectivos en Ourense: uno de ellos presenta "indicios de intencionalidad"
La provincia de Ourense enfrenta una grave crisis forestal con dos incendios de gran magnitud, uno de los cuales muestra claros signos de "haber sido provocado deliberadamente"
El fuego más preocupante se declaró en Castro de Escuadro (Maceda) con cinco o seis puntos de ignición simultáneos, lo que llevó a activar la Alerta Nivel 2 durante la madrugada ante el riesgo para el núcleo poblacional de A Teixeira. Aunque el peligro para viviendas está controlado, el incendio ya ha calcinado más de 20 hectáreas y ha requerido el despliegue de 30 efectivos con equipos especializados.
Operativo de extinción a gran escala
Mientras los equipos combaten las llamas en Maceda, otro incendio de mayores dimensiones afecta a Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido unas 800 hectáreas en zona montañosa. Este siniestro, el más extenso del año en la provincia, no amenaza directamente a núcleos habitados pero supone un grave daño ecológico.
Las autoridades han confirmado que el incendio de Maceda presenta "indicios claros de intencionalidad", sumándose a otros fuegos recientes como los de Vilardevós (578,7 ha) y Padrenda (40 ha). La Xunta mantiene todos los recursos en alerta máxima e insta a la población a extremar las precauciones en esta crítica temporada de incendios que está dejando una estela de destrucción en la comunidad gallega.
