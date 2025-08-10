Dos grandes incendios activos simultáneos movilizan a cientos de efectivos en Ourense: uno de ellos presenta "indicios de intencionalidad"

El fuego más preocupante se declaró en Castro de Escuadro (Maceda) con cinco o seis puntos de ignición simultáneos, lo que llevó a activar la Alerta Nivel 2 durante la madrugada ante el riesgo para el núcleo poblacional de A Teixeira. Aunque el peligro para viviendas está controlado, el incendio ya ha calcinado más de 20 hectáreas y ha requerido el despliegue de 30 efectivos con equipos especializados.

Operativo de extinción a gran escala

Mientras los equipos combaten las llamas en Maceda, otro incendio de mayores dimensiones afecta a Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido unas 800 hectáreas en zona montañosa. Este siniestro, el más extenso del año en la provincia, no amenaza directamente a núcleos habitados pero supone un grave daño ecológico.

Las autoridades han confirmado que el incendio de Maceda presenta "indicios claros de intencionalidad", sumándose a otros fuegos recientes como los de Vilardevós (578,7 ha) y Padrenda (40 ha). La Xunta mantiene todos los recursos en alerta máxima e insta a la población a extremar las precauciones en esta crítica temporada de incendios que está dejando una estela de destrucción en la comunidad gallega.