La AEMET activa la alerta naranja en Lugo mientras se dispara el riesgo por incendios en toda Galicia

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado las alertas por calor extremo a las cuatro provincias gallegas, siendo Lugo la más afectada con aviso naranja. Esta situación se produce mientras los bomberos continúan trabajando para estabilizar los fuegos activos en A Fonsagrada y Chandrexa de Queixa, donde las llamas ya han arrasado una superficie equivalente a más de 800 campos de fútbol.

Emergencia climática en Galicia

Las condiciones meteorológicas, con cielos despejados y temperaturas que podrían alcanzar los 40°C en el sur de Galicia, han creado el escenario perfecto para la propagación de incendios. La AEMET advierte sobre la formación de brumas matinales en las Rías Baixas que podrían dificultar las labores de extinción, seguido de un aumento drástico de las temperaturas durante el día.

Las autoridades han emitido recomendaciones urgentes a la población: evitar cualquier actividad que pueda generar chispas en zonas forestales, mantenerse hidratado y proteger especialmente a niños y ancianos. Esta alerta se enmarca en una ola de calor que afecta a 44 provincias españolas, con Galicia como una de las comunidades más vulnerables debido a la combinación de altas temperaturas y vientos cambiantes.