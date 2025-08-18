Polémica en Galicia: fuegos artificiales en la boda de la hija de una dirigente del PSOE en plena ola de incendios

El eco de los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Amoeiro durante la madrugada del pasado domingo ha desatado un incendio político en la provincia de Ourense. El BNG del municipio ha exigido la “dimisión inmediata” de la teniente de alcalde y diputada provincial socialista, Susana Rodríguez, por haber permitido el lanzamiento de pirotecnia en la boda de su hija mientras la provincia lucha contra la ola de incendios más grave de su historia reciente, con más de 62.000 hectáreas arrasadas.

El portavoz nacionalista local, Marcos Blanco, difundió un comunicado en el que tacha los hechos de “gran irresponsabilidad” y de “falta de respeto a la ciudadanía”. En su opinión, autorizar fuegos de artificio en pleno desastre medioambiental constituye un comportamiento peligroso e inadmisible, incompatible con el cargo que ostenta Rodríguez.

“No podemos permitir que representantes públicos minimicen conductas de riesgo en un momento en que tantas personas están sufriendo las consecuencias dramáticas de los incendios”, añadió.

Críticas desde la Diputación

Las críticas no se limitaron al ámbito municipal. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, también consideró los hechos “absolutamente condenables” y una “irresponsabilidad”.

En declaraciones públicas, advirtió de que este tipo de conductas suponen un riesgo añadido en días en los que la sequía y el calor dificultan la labor de los equipos de extinción. “Yo seguro que no lo habría hecho, pero si hubiera pasado esto seguramente habría asumido las responsabilidades que tocan”, afirmó Menor, quien evitó pronunciarse directamente sobre la continuidad de Rodríguez, pero señaló que “cada uno debe tomar las decisiones que le corresponden conforme a lo que ha hecho y en función de sus responsabilidades”.

Un episodio polémico en plena emergencia

El BNG sostiene que los fuegos artificiales se lanzaron “sin autorización” durante la celebración de la boda de la hija de Rodríguez, en la madrugada del 17 de agosto, coincidiendo con jornadas críticas en las que se multiplicaban los frentes activos y se evacuaban a cientos de vecinos de diferentes localidades. Diversos ciudadanos también criticaron lo sucedido a través de redes sociales, sumando presión a una polémica que trasciende el plano local.

Los nacionalistas concluyen que la edil socialista “ha perdido toda legitimidad para continuar representando a los vecinos” y reclaman que su salida del cargo se produzca de inmediato. Mientras, la provincia de Ourense sigue en emergencia por los incendios, que han calcinado miles de hectáreas y mantienen a brigadistas, voluntarios y militares trabajando sin descanso para contener las llamas.