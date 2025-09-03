La Policía Local de Lugo detecta a 11 conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas en una semana de controles

La Policía Local de Lugo identificó a 11 conductores bajo los efectos del alcohol o de las drogas durante la última semana de agosto en distintos dispositivos de control desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

El balance incluye nueve sanciones administrativas por alcoholemia, dos intervenciones de carácter penal y dos positivos en drogas.

Los controles combinaron la revisión de documentación con pruebas de alcoholemia y detección de consumo de estupefacientes. Según recoge Europa Press, uno de los casos más destacados se produjo cuando una patrulla observó a un conductor aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida y reincorporarse a la circulación de manera zigzagueante. Al ser interceptado, registró tasas de 0,49 y 0,52 mg/l de alcohol en aire espirado, lo que derivó en denuncia administrativa e inmovilización del vehículo.

En dos de los episodios, los resultados superaron los límites establecidos en el Código Penal. Un conductor arrojó tasas de 0,67 y 0,68 mg/l y otro, sorprendido por no llevar el cinturón de seguridad, alcanzó 1,00 y 0,96 mg/l, mostrando claros síntomas de embriaguez. Ambos enfrentan ahora diligencias judiciales por delito contra la seguridad vial.

Durante la misma semana, otros dos conductores fueron detectados con presencia de THC en el organismo. En ambos casos, se procedió a la toma de muestras salivales remitidas a laboratorio y a la inmovilización de los vehículos.

En el resto de los dispositivos desplegados en la ciudad, varios conductores dieron positivo en alcoholemia con cifras entre 0,33 y 0,68 mg/l. Todos ellos fueron sancionados administrativamente y se decretó la inmovilización de sus vehículos, en algunos casos acumulando infracciones adicionales.

Llamada a la responsabilidad

La Policía Local de Lugo recuerda que, pese a las campañas de sensibilización y los controles periódicos, continúa siendo preocupante el número de conductores que se ponen al volante tras consumir alcohol o drogas.